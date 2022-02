França elimina la mascareta en interiors on es demana el passaport de vacunació

Altres notícies que et poden interessar

fa un pas més cap a l'eliminació de la. El govern del país ha anunciat que a partir del 28 de febrer l'ús de la mascareta deixarà de ser obligatori en espais interiors on s'hagi de presentar elper poder accedir-hi. La mascareta, però, sí que seguirà sent obligatòria en aquells llocs on no s'hagi de mostrar el certificat, així com en el transport públic.A més, l'executiu liderat per Emmanuel Macron ha suavitzat les exigències alsde persones contagiades. Fins ara s'havien de fer tresi ara només se n'hauran de fer un, ja sigui d'antígens o una PCR. Des del 2 de febrer tampoc és obligatori portar la mascareta a l', tot i que les autoritats sanitàries la recomanen en cas d'aglomeracions.Precisament aquesta setmanaha dit adeu a la mascareta obligatòria, però en espais exteriors. La mesura que ha aplicat França no es podria fer precisament en territori català, ja que elva suprimir fa unes setmanes l'ús del, davant l'evidència que la vacunació no evitava el contagi per la variant​​​​​​​​​

