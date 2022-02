Biden anuncia als líders internacionals que Putin ja ha decidit envair Ucraïna

veu imminent la invasió russa d'Ucraïna i ja ha advertit als líders internacionals. El president dels Estats Units ha comunicat a membres de l'i de laqueha decidit envair territori ucraïnès i que ho farà abans del 20 de febrer, data en què acaben elsa Pequín.Tot plegat ha estat comunicat pel govern estatunidenc en una videoconferència posterior a una reunió a la sala de situació de la, exclusivament reservada per a moments crítics. Segons el secretari d'Estat del país,, ha afirmat que hi ha "signes molt preocupants" d'una escalada de tensions per part de Rússia.Mentrestant, els Estats Units i elhan fet una crida als seus respectius ciutadans a marxar "ara" d'Ucraïna. Segons el mateix Biden, "les coses es podrien descontrolar ràpidament": "Estem davant d'un dels exèrcits més grans del món". Per la seva banda, el govern britànic desaconsella els viatges a Ucraïna i creu que els ciutadans britànics en aquest país "haurien de marxar ara".Al seu torn, laha aconsellat aquest divendres que el seu personal no essencial abandoni Ucraïna, davant les informacions dels Estats Units. Des de la UE, però, es nega que es tracti d'una evacuació, si no que només es dona "l'oportunitat de teletreballar des de fora" d'Ucraïna.i elstambé recomanen als seus ciutadans que marxin d'Ucraïna.Pel que fa a l'Estat, elassegura que té a punt el dispositiu d'evacuació d'Ucraïna "en cas de necessitat". Fonts del ministeri d'apunten que molts altres països de la Unió Europea i de l'OTAN han decidit no canviar res de moment. L'executiu de Pedro Sánchez diu que està analitzant la situació i que manté el contacte amb els seus socis i aliats de la UE i l'OTAN.

