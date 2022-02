Uns Goya 2022 per revifar: més bon cinema i una gala sense abraçades ni presentador

Actuacions musicals: de C.Tangana a Leiva

Quines són les principals pel·lícules que opten a premis?

Mariano Barroso, president de l'acadèmia, presentant el nou protocol dels Goya Foto: Europa Press

se celebrarà aquest dissabte a la nit, a la ciutat de. En una edició que tornarà a estar marcada per la pandèmia, l'Acadèmia de cinema espanyol prepara una cerimònia amb(i la pèrdua de diversos convidats per estar contagiats de Covid-19) i unmolt concret per intentar que la gala es pugui desenvolupar de la manera més normal possible.Les condicions són clares:La mateixa Acadèmia del Cinema ha enviat un correu a tots els assistents a la gala, inclosos actors i actrius, en què s'indica l'ús obligatori de mascareta, gel hidroalcohòlic i s'aconsella no fer manifestacions d'afectes com donar la mà, petons i abraçades."Ja hi ha hagut gent que ha donat positiu i no accedirà a la gala, no vindrà", han explicat diverses fonts a l'agència Europa Press. Les PCR s'estan fent des de dimecres passat fins divendres i encara no han revisat totes les proves. Des de la mateixa organització recomanen no ferentre persones durant la cerimònia, comPer descomptat, però, no es durà a terme una cerimònia a distància com, per desgràcia es va haver de fer el 2021.diverses persones formaran un equip coral, que s'encarregarà d'entregar els guardons i "guiar el públic" a través dels diversos moments de la gala, segons les informacions que ha donat a entendre la mateixa acadèmia.Com en cada cerimònia dels Goya, les actuacions musicals són molt esperades pel públic televisiu. Des de fa anys, l'expectació és màxima, i la gala sol deixar moments memorables com les interpretacions de. Aquest any, l'aposta de l'acadèmia que dirigeix Mariano Barroso també és potent.La llista d'artistes que actuaran aquest divendres és:A més a més, la 36a edició dels Goya iniciarà la cerimònia amb un número musical que han preparat les actrius. Anys enrere, aquesta mena de gags musicals van generar moltíssima expectació i afinitat amb el públic. Un dels més mítics va ser el de 2011, amb Luis Tosar i un gran repartiment d'intèrprets.El film de producció catalana, de Mediapro, va superar el màxim històric de nominacions que va aconseguir Días contados, d'Imanol Uribe (19 nominacions). Les altres dues produccions amb més nominacions per als guardons d'aquest any són, d'Icíar Bollaín (14 nominacions) i, de Pedro Almodóvar, amb 8.En l'apartat de millor pel·lícula destaca, l'òpera prima de la catalana Clara Roquet, que ha aconseguit sis nominacions., la història de l'Open Arms i el seu fundador, Òscar Camps, opta a 7 premis i, de Daniel Monzón, també en suma 6 com el film de Roquet. La cerimònia de lliurament dels premis se celebrarà a València el 12 de febrer i s'homenatjarà Luis García Berlanga. José Sacristán rebrà el Goya d'Honor.Com a millor actriu protagonista hi ha nominades les actriusA la categoria masculina opten a recollir el guardó Javier Bardem, Javier Gutiérrez, Luis Tosar i Eduard Fernández. Podeu consultar aquí totes les nominacions.

