L'ANC convoca a tallar la Meridiana aquest dissabte malgrat la prohibició d'Interior

⬛️⬜️📢 Aquest dissabte al matí, al Parlament. A la tarda, a #MeridianaResisteix!



Prou de retrocedir. Ara toca defensar els nostres drets i exigir obediència al mandat del 52% per la #independència!



📍 12 h, davant del Parlament

📍 20 h, a #MeridianaResisteix#LluitemiGuanyem pic.twitter.com/fx76UG9WzZ — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) February 11, 2022

L'(ANC) ha convocat a tallar laaquest dissabte, malgrat la decisió d'Interior d'acabar amb aquestes concentracions. La trobada, com ha passat fins ara, serà a les vuit del vespre. Abans, però, a partir de les 12 hores l'entitat també ha convocat davant del. "Prou de retrocedir. Ara toca defensar els nostres drets i exigir obediència al mandat del 52% per la!", defensa l'ANC.L'entitat ja va dir, després de la informació publicada per, que no entén el canvi de criteri d'Interior sobre els permisos pels talls a la Meridiana i va denunciar la voluntat del Govern de limitar el dret fonamental de manifestació i, a través de "", promoure la "" a favor de la llibertat i la independència. Interior va donar una opció alternativa per fer la concentració, però des de l'ANC asseguraven que la voluntat de la conselleria és "limitar al màxim el resultat d'una protesta justa i emparada en els drets fonamentals".Elha decidit acabar amb elsa la Meridiana de Barcelona que promovia el col·lectiu Meridiana Resisteix des de la sentència del Tribunal Suprem , que va condemnar els líders independentistes. La conselleria pilotada perha proposat que les concentracions es facin en una ubicació propera -a la plaça que connecta amb el passeig Fabra i Puig, davant de l’estació de Renfe- després de comprovar que les darreres protestes hi han comparegut partits i associacions espanyolistes amb la voluntat de "fomentar la". La Direcció General d’Administració de Seguretat ha validat aquest dijous la, a la qual ha tingut accés, després de traslladar la proposta a principis de setmana a l’i el col·lectiu veïnal. L’ANC, que ha rebut el document final aquest mateix matí, preferia mantenir la ubicació de l’avinguda Meridiana.La proposta d’plantejada des d’Interior pretén, segons les fonts consultades, "fer compatible el dret de manifestació amb les menors molèsties possibles a veïns i comerciants", així com "viscuts darrerament". En la concentració de l’1 de febrer, per citar l’exemple més recent, es va produir una protesta antagònica d’una seixantena de persones, amb la presència afegida de la diputada(Ciutadans), el president l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOC),i un representant de l'(AIECC), que va acabar amb desplegament policial, episodis d’enfrontaments verbals i quatre persones identificades pels Mossos d'Esquadra. En d’altres ocasions, també s’ha personat a la Meridiana Josep Bou, líder del PP a l’Ajuntament de Barcelona . Interior ha detectat picabaralles de forma periòdica pel xoc verbal entre manifestants.Els talls protagonitzats pel col·lectiu independentista, que es podran, han comptat periòdicament amb el suport de diputats del Parlament i també d’alguns dels, com, després que finalitzés el seu empresonament. Les protestes han tingut continuïtat malgrat les queixes expressades per diverses formacions polítiques, verbalitzades al ple de l’ Les accions van començar la tardor del 2019, arran de la sentència del Suprem . En un primer moment, es produïen cada dia a les vuit del vespre. A mesura que van avançar els mesos, la periodicitat va canviar -amb el parèntesi del confinament per la pandèmia i un canvi de localització puntual-, però les afectacions de trànsit en una de les vies més importants d'entrada i sortida de la ciutat no ha cessat.El govern municipal de Barcelona ja va plantejar el gener del 2020 reubicar aquestes concentracions, en contra del que defensava tant l’ANC com Meridiana Resisteix. Lava remetre una la Direcció General d'Administració de Seguretat que plantejava traslladar la protesta per evitar afectacions en una via tan transitada i reduir-ne la quantitat d’hores.La voluntat de traslladar les concentracions que va verbalitzar l’Ajuntament no va acabar amb els talls a l’avinguda Meridiana, a l’alçada de. Ara és Interior qui fa el pas per modificar la localització de les manifestacions, amb l’argument que la "tensió" creixent generada per la participació afegida de partits i col·lectius espanyolistes les fa inviables amb l’actual format.

