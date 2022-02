Rescaten una àvia segrestada a Chicago gràcies al Wordle

El Wordle s'ha convertit en el joc estrella arreu. Joves i grans cada dia intenten desxifrar quina paraula s'amaga darrere dels cinc quadrats i, si pot ser, com més ràpid -és a dir, menys passos- millor. A Chicago, la Denyse Holt, una, hi està molti cada matí cEl passat 5 de febrer, però,en veure que la seva mare no li contestava els missatges. Com que ella viu a Seattle i no podia fer gaire cosa a 2.800 quilòmetres de distància, va decidirEls agents, que van apropar-se al domicili de l'àvia, van trobar-laHolt dormia quan un home de 32 anys va entrar a casa seva forçant una porta i-la amb unes tisores. La va tenir retinguda alhora que havia desconnectat els telèfons i havia agafat ganivets de cuina, segons ha explicat la senyora a la CBS.Quan feia 17 hores del segrest, la policia va picar a la porta del domicili, des d'on l'assaltant es va fer el fort i no van poder obrir-la. Els, especialistes en operacions especials, el van poder reduir després d'una hora amb una pistola atordidora gràcies a un forat que van fer a la porta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor