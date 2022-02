En marxa la segona temporada de «Matchday», la sèrie que mostra les interioritats del Barça

La segona temporada de la sèrie, el documental que mostra les interioritats del primer equip deldurant una temporada, està a punt d'estrenar-se. Segons expliquen des del, la sèrie està en procés de muntatge i arribarà a les pantalles de tot el planeta a partir de Setmana Santa -tot i que no s'ha especificat la data en la que s'estrenarà-.dels últims anys, com va passar en la primera part d'aquest documental.Ara, segons el rotatiu esportiu, apareixeran 8 nous capítols d'uns 40 minuts de duració. Les etapes que aglutinarà seran convulses: lcom a màxim responsable del vestuari blaugrana. En aquests dos anys, el documental Matchday reviurà moments tèrbols de la història moderna del Barça.La marxa dedel club serà un tema transcendental en aquesta nova etapa del documental. Poder veure imatges inèdites de com es va acomiadardels moments difícils o la reacció dels seus anteriors companys, un fet que es repetirà amb l'acomiadament deAltres situacions que es podran veure seran els períodes de. També la dimissió dei la victòria electoral de Joan Laporta. No ha transcendit encara la data en la qual s'estrenarà el documental de Barça Studios, ni en quines plataformes -a part de la pròpia blaugrana-.

