ONG i una vintena d'acadèmics demanen alliberar els beagles de l'experiment de la UB

Diverses organitzacions i una vintena de membres de la comunitat mèdica, científica i acadèmica demanen l'alliberament "immediat" delsde l'de la. En una carta oberta dirigida al, l'executiu espanyol i la mateixa universitat, reclamen que l'experiment sigui substituït per mètodes de recerca "moderns, ètics i rellevants" que no comportin "l'ús i l'abús d'animals".En la mateixa carta retreuen a la UB que no és essencial utilitzar animals vius () per a la seva recerca de fàrmacs per lai lai apunten que hi ha grans avenços en mètodes de recerca no animals dissenyats per beneficiar als humans. A més, lamenten que hi ha moltes preguntes "sense resposta" per part de la UB. "Sota quins criteris es va triar el nombre de 38 beagles? Els animals no han de ser sacrificats sota cap circumstància. Hi ha estudis no invasius que es poden utilitzar en lloc de la", afegeixen.Per tot plegat, preguen a la universitat que posi fi a un experiment que consideren "cruel" i demanen l'alliberament dels gossos per posar-los en adopció. "Instem laa convertir-se en una institució de referència en l'adopció de la ciència oberta i avançada i de la tecnologia rellevant per a l'home sense l'ús d'", conclouen.Signen la carta publicada les organitzacions(ISEA),Foundation,Professionals UK, a més d'una vintena de noms de membres vinculats al món mèdic, científic o acadèmic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor