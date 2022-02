El TSJC ordena a Cardedeu que pengi la bandera espanyola a l'Ajuntament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat a l'Ajuntament de Cardedeu que torni a posar lai la catalana a la façana de la casa consistorial, on des de fa anys llueix només la bandera independentista.En la sentència, que es pot recórrer, el tribunal revoca la decisió del jutjat contenciós número 5 de Barcelona, que en el seu moment va desestimar una demanda de l'Associació Impulso Ciudadano que criticava que s'havien retirat les dues banderes sense que cap acord del ple municipal avalés aquesta decisió.El TSJC ha acceptat les mesures cautelars sol·licitades per l’associació, mentre estudia els dos recursos que han presentat, perquè assegura que van ser retirades "per la via de fet".

