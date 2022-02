​Els lletrats del Congrés donen per vàlid el vot de Casero i descarten l'error informàtic

Elshan emès aquest divendres un informe que avala l'actuació de la presidenta de la cambra,i neguen que hi hagi raons per anul·lar el vot del diputat del PPque assegura que va votar a favor de la reforma laboral per un "error informàtic". En un document de 17 pàgines, els lletratsi conclouen que el vot de Casero "va ser emès de manera vàlida" i produeix "efectes plens" perquè "ha quedat acreditat que no es va produir un error al sistema de votació" i en tot cas va ser el mateix diputat del PP qui es va equivocar.El document sosté que la presidenta del Congrés va obrar de forma correcta quan no va atendre la petició del PP perquè Casero repetís la seva votació. Apunten que el procés de votació telemàtica es va aplicarperquè des que l'inici de la pandèmia "la comprovació personal" a què fa referència l'article 82.2 del Reglament del Congrés no s'aplica en els termes de la Resolució de la Mesa del 2012, "sinó mitjançant la introducció d'usuari i contrasenya a la intranet de la cambra".Per tant, segons l'informe, el diputat Casero "va exercir de forma correcta i plena el dret fonamental que li reconeix". A més, els lletrats recorden que la comprovació personal "no està concebuda com una via per reparar eventuals errors, sinó com una garantia de l'emissió personal del vot per part del titular parlamentari". En aquest sentit, recorden que ", sigui presencial o telemàtic, és irrevocable" i, per tant, "tret que hi hagi un error tècnic" com el que es recull en una sentència del Tribunal Constitucional del 2006, "no es repeteix".Els lletrats recorden a més que hi ha "" que avalen aquest criteri, perquè permetre una repetició del vot telemàtic permetria "situar en una posició d'avantatge el votant telemàtic davant els diputats que voten pel procediment presencial". Per tant, segons els lletrats, "no es donen les circumstàncies que haguessin justificat l'anul·lació del vot" de Casero.Els lletrats avalen expressament el criteri de Batet, que no va atendre les peticions del PP perquè Casero pogués repetir la votació. Segons l'informe," reunir la Mesa per decidir si podia emetre un nou vot, perquè "no existia error tècnic" i, per tant, "no era possible permetre que es repetís la votació". Un annex de l'informe estableix a més que "no consta" a la direcció del departament d'informàtica del Congrés "". Explica que es va analitzar els fitxers que registren les operacions informàtiques realitzades en aplicació del vot telemàtic".Segons els registres, Casero va iniciar la votació per fer les votacions del ple de manera telemàtica a les 17:39:34 d'aquell dijous, i tenia 20 punts disponibles per votar. A les 17:46:55 va guardar la votació emesa per a les 20 qüestions, i l'extracte que li arriba recull ". Casero va tenir opció de confirmar o cancel·lar la votació per tornar a les sessions i reiniciar el procés de votació. Va confirmar i a les 17:46:59 es va emetre el justificant del vot.La portaveu del PP al Congrés,, ha anunciat aquest divendres que tant la seva formació com el diputat popular han presentat recursos d'empara davant elpel que consideren que és una vulneració del dret de Casero a la participació política. Els populars creuen que Batet va "alterar la voluntat majoritària de la cambra" quan va impedir que Casero corregís el vot que havia emès telemàticament.

