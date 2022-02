El grup neonazi desarticulat tenia manuals per fer pistoles amb impressores 3D

La policia espanyola va decomissar manuals per fabricar pistoles amb impressores 3D ald'ideologia supremacista desarticulat ara fa dues setmanes a Catalunya, el País Valencià i la Comunitat de Madrid, segons publica el Diari Ara. L'organització tenia com a objectius el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; i l'exvicepresident Pablo Iglesias. També tenien les matrícules dels vehicles de dirigents independentistes.El grup estava format per una trentena de persones, dirigides per José R.M., un home de 56 anys d'Alcoi que va residir durant uns anys a Barcelona. També se l'investiga com a possible autor d'und'Alcoi l'octubre de l'any passat, una actuació que ell mateix hauria admès.També van ser detinguts quatre residents a Catalunya, una persona al País Valencià i una altra a Madrid. Estan en llibertat a l'espera de declarar davant el jutge, en una causa oberta per delictes d'odi, tinença il·lícita d'armes, danys i injúries a les institucions de l'Estat.

