L'ha declarat sense efecte la sentència que va absoldre dos líders ultradretans per incitar a "" eldel 2013 a Montjuïc. La jutgessa que va encapçalar el cas va prendre la decisió en considerar que el cartell que va servir per a presentar la denúncia era fals. Per aquest motiu, es van invalidar totes les proves.Ara, l'Audiència veu "" i "" en la motivació de la sentència i ordena a la jutgessa que valori les proves per a poder elaborar-ne una de nova. En aquest sentit, considera que" i s'ha generat una "" que podria haver estat determinant en el resultat.

