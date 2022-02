Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a totes les comarques el gener

Elsvan augmentar a totes les comarques catalanes i a l'Aran durant el gener, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Si bé, l'increment general va ser lleugerament inferior (0,6%) en comparació amb el mes de desembre anterior.Les dades relatives més positives es van registrar a l', amb un 14,4% més que fa un any, a l'(6,9%) i a la(7,9%). Pel que fa a les tres comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels treballadors, alhi va haver una crescuda del 3%; del 2,5% ali del 2,3% al. Al conjunt de Catalunya, el nombre d'afiliats, fins alsAl conjunt de Catalunya,, amb un augment del 3,7% anual, mentre que en el cas dels homes va ser del 3,2%. A totes les comarques es va incrementar tant el nombre d'homes i dones afiliats, excepte a la Terra Alta, on es va retrocedir un 0,4% en el cas masculí.Per edats, el 16,1% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 36,4%; els de 45 a 54 anys, el 28,6%; i els de 55 anys o més, el 18,9% del total. En relació amb el mateix mes de l'any anterior,, que ha disminuït al conjunt de Catalunya (-0,3%). Percentualment,que la resta de grups a totes les comarques, amb un increment general del 10,2%.

El 84,7% dels afiliats a Catalunya van ser de nacionalitat espanyola. Tanmateix, l'augment interanual dels treballadors estrangers va ser més intens, del 9,3% respecte al 2,5%. La Segarra és la comarca on la proporció d'afiliats estrangers és més elevada (30,9%) i dobla la mitjana catalana.

Per sectors, el dels serveis –que concentra un 78,5% del total d'afiliacions- va registrar un increment del 4,2%, fins a les 110.000. El sector industrial, per la seva banda, ha augmentat un 1,6%, amb 7.634 afiliacions totals. Per contra, l'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social (-375), fet que representa una disminució del 0,7% interanual.

