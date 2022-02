El Síndic de Greuges defensa el «dret efectiu a l'autogovern»

El, ha advertit que "s'ha d'aconseguir un dret efectiu a l’autogovern amb plena disposició pel govern compartit en els àmbits català, espanyol i europeu". A més, ha defensat que les demandes de llibertat polítiques "no poden estar mai confrontades amb el Codi penal".En la presentació del seu darrer informe, Ribó ha avisat que el pilar social és el "més feble" dels pilars de l'a Catalunya i ha demanat més inversió, recursos i finançament, però també mitjans i polítiques públiques.El defensor del poble a Catalunya ha rebut el 2021i ha iniciat 264 actuacions d'ofici, una suma que supera de nou el rècord de queixes presentades a la institució, i ha atès també 12.727 consultes.L'informe ha determinat que lessón les que tenen més pes en la institució, amb més del 40% de les noves queixes i prop del 60% de les noves actuacions d'ofici.Segons el document, cal avançar en la redefinició de les prestacions existents perquè el sistema de protecció s'ajusti més a les necessitats de les persones vulnerables, i assenyala la insuficiència del parc d'habitatge social, "evidenciada encara més" per la pandèmia.Ribó també ha subratllat les queixes vinculades a les afectacions en l'atenció primària i les llistes d'espera, i ha demanat que s'executin els 9.000 milions previstos en els pressupostos generals de l'Estat, dels quals 1.400 o 1.500 milions correspondrien a Catalunya segons Ribó i serien "una autèntica empenta" per al sistema de salut públic.Sobre la quota del, l'estudi del Síndic alerta del risc de "segregació social i lingüística" si no s'implementa el model d'immersió lingüística, decisió que, segons aquest, pot afectar negativament la competència lingüística dels nens de famílies no catalanoparlants.També sobre educació, Ribó ha enlletgit que el pacte contra la segregació escolar estigui desenvolupant-se més lent del que es preveu, i demana que s'apliquin "sense dilació" les actuacions i, especialment, els instruments previstos en el nou decret d'admissió escolar.En relació amb les persones amb discapacitats, l'informe veu "imprescindible" simplificar els processos de reconeixement de la dependència i del dret a l'accés de serveis i prestacions econòmiques per aquesta raó, i insta els poders públics a eliminar les barreres arquitectòniques i a facilitar l'accés al mercat laboral del col·lectiu.Ha destacat també els "centenars" de queixes en desacord amb la configuració de l'impost sobre les emissions de CO₂, pel sistema de recollida selectiva implantada en diferents municipis, i ha reclamat que l'aposta per les energies renovables es faci de "de manera seriosa i sense amuntegar-lo tot en el mateix territori".Rafael Ribó ha celebrat la col·laboració "estreta" amb el síndic europeu quant a les seves funcions en matèria de drets civils i polítics, i que la valoració del defensor del poble a Catalunya per part dels usuaris enquestats hagi augmentat fins als set punts.

