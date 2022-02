Una clínica dental tanca i deixa 32 clients amb els serveis pagats a mig fer a Parets i Alella

L'Ajuntament de Parets aconsella els afectats

L'Eva és una de les afectades pel tancament de la clínica dental quetenia a Parets del Vallès. En el seu cas, explica que li havien de fer un tractament pel que va pagar uns. I es van quedar a la meitat del procés i. La Ruth és una altra de les implicades. En el seu cas, ella va estar des del mes d'agost perquè li posessin una funda, cosa que va haver de fer en un altre centre.Aquestes dues afectades formen part d'un grup que, de moment, compta amb. De Parets, però també d'Alella. Sanidents tenia dues clíniques en aquestes poblacions del Vallès Oriental i el Maresme. Les dues van tancar a finals de l'any passat.. A mi, 3.000, però hi ha gent a qui 15.000 o 20.000", explica l'Eva. ", amb els tractaments a mig fer i ja abonats i havent de pagar un altre dentista que ens ho arregli", expliquen a. "I no només a clients, també a proveïdors i treballadors", afegeixen. "Volem que no estafin a més gent, perquè ens consta que volen obrir més clíniques", alerten.Als Mossos d'Esquadra els hi constenper aquest cas. Unes denúncies que acusen de presumpta estafa els responsables de Sanidents i que ja han estat traslladades alsAquest diari ha contactat amb Sanidents per conèixer la seva versió dels fets. Una familiar de la responsable de les dues clíniques ha explicat que el tancament s'ha fet perque han requerit la seva hospitalització: "Primer es van derivar els clients d'Alella a Parets. Fins i tot es van posar autobusos perquè no haguessin de pagar el transport", defensen.Insisteixen que: "No és una estafadora,", expliquen. "Són dos o tres clients que estan intentant enredar els altres. Tenia una bossa de 5.000 clients, els que es queixen son pocs", defensen.Afegeixen que, abans de tancar la clínica de Parets, es va intentar que altres professionals assumissin la gestió: "No va funcionar", reconeixen. També relaten que la responsable volia pactar amb altres clíniques perquè completessin els serveis que estaven a mig fer, però que quan va començar a veure notícies als mitjans ho va aturar. I avancen que el seu advocatL'Ajuntament de Parets del Vallès té constància del cas. En l'últim butlletí municipal de l'any hi ha un article del Servei de Consum Municipal. En aquest text, s'aconsella als afectats recopilar tota la informació possible per estudiar el cas amb ells i que els hi puguin "indicar les accions a emprendre".En el cas que el servei es financés a través d'una entitat financera o es pagués amb targeta de crèdit, s'aconsella dirigir-s'hi per "reclamar l'anul·lació dels càrrecs pendents de pagament i, si escau, la devolució de la part ja abonada i no prestada".

