Catalunya i Andorra «col·laboraran» per la candidatura dels Jocs d'Hivern

El president de la, s'ha reunit aquest divendres amb el cap de govern d', per primer vegada des que va arribar al càrrec. Un dels acords als quals s'ha arribat és el de "col·laborar" a l'hora de constituir la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, queaspira a governar ambi elscom a principals pols d'atracció. "Pot ser una oportunitat de suma per als Pirineus", ha indicat els dos dirigents. "Si aquesta candidatura reeixeix, repercutirà positivament també a Andorra. I per això", ha apuntat Espot. Aragonès ha apuntat que encara s'està en fase d'estudi tècnic, i que encara s'hauria de discutir aquest tipus de "col·laboració"."S'estan fent els. A mesura que avancin, serà el moment d'abordar l'abast de la col·laboració amb Andorra, que hi haurà de ser en tots els casos", ha assenyalat el president de la Generalitat. Espot ha remarcat que el país pirinenc disposa d'experiència a l'hora d'acollir proves d'alt nivell d'esquí, i que també disposa d'una alta capacitat hotelera. La candidatura està en fase d'estudi per part del(COE), liderat per, que sempre demana que existeixi el màxim consens a l'hora d'abordar-la. L'també reclama protagonisme -és a dir, que el projecte sigui conjunt-, però Catalunya insisteix en la capacitat de "lideratge" per part d'obtenir els màxims suports de tots els sectors.El president de la Generalitat ha esquivat les preguntes concretes sobre quines disciplines es podrien arribar a celebrar a Andorra. "Cada territori voli les instal·lacions que té. Al final, del que es tracta és d'enfortir la candidatura, perquè el projecte és bo per a Catalunya i per al conjunt del Pirineu", ha ressaltat Aragonès. El Govern ja ha anunciat una consulta ciutadana que se circumscriurà a la vegueria de l', amb un cens de 63.000 persones. La consulta encara no té data, però s'hauria de celebrar a la primavera, i serà organitzada per la conselleria d', liderada per, que també s'ha desplaçat a Andorra amb el seu equip per acompanyar el president.Els Jocs Olímpics d'Hivern s'han convertit en una carpeta de primer ordre i li han costat discrepàncies al Govern per part dels socis habituals. La CUP, per exemple, li va retreure aquest dimecres continuar amb el "despropòsit" de la candidatura , en la qual l'executiu està "congraciat" amb la patronal. Alsina, en resposta a, va indicar que s'estan buscant tots elsper fer la consulta. "Farem una consulta sobre aquesta proposta, i treballarem perquè sigui la millor proposta. Amb, que no es deixi un llegat només per quinze dies", va indicar el president de la Generalitat en resposta als anticapitalistes i als comuns.

