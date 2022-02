Mor als 52 anys l'actriu Isabel Torres, protagonista de «La Veneno»

La família d'ha anunciat aquest divendres la mort de l'actriu als 52 anys. Coneguda pel seu paper com aen la seva fase adulta a la sèrie dels Javis, patia un càncer de pulmó feia anys que li havia fet metàstasi als ossos."Encara que la seva família i amics sentim profundament la pèrdua, sabem que allà on vagiGràcies per totes les mostres d'afecte i preocupació. Se n'ha anat sentint-se molt estimada i acompanyada", ha comunicat la família de la intèrpret al seu compte oficial d'Instagram.L'actriu canària va aconseguir una gran popularitat gràcies a la sèrie de La Veneno, un projecte que no va voler rebutjar malgrat el càncer que ja llavors li havien detectat. El passat mes de novembre, Torres jaa Instagram després de saber que els metges li havien pronosticat dos mesos de vida."Ballaré fins a l'últim moment", afirmava dies després a Telecinco, on va revelar que, encara que "la mort t'espanta", havia decidit. "He fet tot el possible per salvar la meva vida. Estic preparada per marxar tranquil·lament. M'estic acomiadant dels meus amics, de la meva família i de la meva exparella", explicava en la seva última entrevista a la televisió.

