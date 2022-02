«Es parla de la reobertura de l'oci nocturn i no dels que no podem dormir»

Jordi Aguilera: "No és només el soroll, sinó que toquen timbres, hi ha alguns enfrontaments i a les entrades dels pàrquings ens trobem amb pixats, defecacions i vòmits"

José Antonio Castañón i Jordi Aguilera, durant la conversa amb NacióDigital. Foto: Frederic Esteve

José Antonio Castañón: "No estem en contra de l'oci nocturn. La gent necessita vàlvules d'escapament, però no és culpa nostra i tenim dret a descansar"

L'entrada de Razzmatazz, la nit de dijous a divendres, primer dia de reobertura de l'oci nocturn Foto: ACN

És divendres a les nou del matí i, veí del carrer dels Almogàvers, ja fa moltes hores que està despert. Més de les que voldria. Els mitjans de comunicació informen a tot drap de la reobertura de l'oci nocturn , tancat des del 24 de desembre per l'ascens dels contagis de la variant òmicron i que acumuladurant tota la pandèmia. "Ningú parla, però, dels veïns que no podem dormir", explica aquest veí de 80 anys des del sisè pis d'una zona que acumula tres grans locals:Des de la primera nit de retorn a l'activitat de discoteques i pubs, explica, ha revifat un problema que s'ha agreujat amb la pandèmia. La majoria de clients d'aquests locals arriben a la parada dei fan el trajecte fins als locals pel carrer Algomàvers, tant d'anada com de tornada. Això suposa una afluència important de persones que circulen des de mitjanit i fins a les set del matí, alguns d'ells "amb ganes de gresca" amb crits i càntics que van empitjorant al llarg de la nit i que afecten a un volum, calcula Castañón, d'entreAbans de la pandèmia, explica, aquesta situació es produïa els. Ara, però, aquests locals, que busquen recuperar-se de les pèrdues pel tancament forçat, obrenamb diferents intervals horaris, amb la qual cosa les molèsties es van succeint al llarg de tot l'horari nocturn. En el cas d'aquest cap de setmana, també hi ha locals que obren la nit de dilluns amb celebració especial de Sant Valentí. Només la primera nit, Razzmatazz va aplegar més de 2.000 persones. Al desembre, quan encara estaven oberts els locals, expliquen els veïns, les cues que es formaven per la petició del certificat Covid agreujava les aglomeracions."Ara són. I no és només el, sinó que toquen, hi ha alguns enfrontaments, i a les entrades dels pàrquings ens trobem amb", explica, un altre veí de 66 anys afectat del mateix carrer. Són dos dels portaveus de tot un veïnat que acumula queixes per la situació i que relaten com hi ha residents que "han de prendre ansiolítics" per poder suportar el malestar. A la zona hi ha també una, La Trobada, també afectada. La seva directora,, relata que les finestres del centre tenen bons tancaments per esmorteir el soroll, però que, tot i això, a la nit hi haa l'entrada i que es troben amb què "piquen timbres a altes hores,, vomiten a la porta del centre i, fins i tot,".De fet, la preocupació dels veïns s'ha incrementat perquè ha arribat a un punt que, per la "desesperació", alguns van començar ades de les finestres i balcons mentre des del carrer reben respostes amb proclames com: "Que es fotin els veïns!". "El problema és que la impotència ha fet que s'hagi llançatdaltabaix. És perillós això, i no ho volem", alerta Castañón. Tant ell com Aguilera van prendre el passat mes de desembre les regnes de l'assumpte i van demanar una reunió amb l'per abordar aquest conflicte. La seva demanda ha estat atesa i just dimecres que ve tenen fixada una trobada amb el tinent d'alcaldia de Seguretat,; el regidor del districte de Sant Martí,; i responsables dei deEls veïns agraeixen la diligència amb la qual han estat citats. De fet, fins ara des del consistori els han respost que la unitat nocturna de la Guàrdia Urbana fanambjuntament amb els Mossos per denunciar i dissuadir comportaments incívics. També mencionen laa l'espai públic que s'ha posat en marxa i el seguiment que es fa amb totes les parts de la Taula de Convivència del Parc i la Llacuna, veïns i empreses de seguretat de l'oci nocturn inclosos.Castañón i Aguilera demanen, però,. Subratllen que no es volen enfrontar als empresaris de l'oci nocturn, sinó una resposta que resolgui la situació que estan vivint. "No estem en contra de l'oci nocturn. La gent necessita vàlvules d'escapament, però no és culpa nostra i tenim dret a descansar", assegura Castañón, que fa 54 anys que viu al seu pis del carrer Almogàvers. Aguilera també suma 38 anys vivint al mateix lloc. "El nostre. El com s'aconsegueix això no depèn de nosaltres", asseguren. En tot cas, apunten, s'ha de tenir en compte "les conseqüències" quan s'autoritza l'obertura de locals d'oci nocturn en zona residencial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor