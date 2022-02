El jutge ha decretatperacusada de robar material informàtic amb un valor dede l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La investigació es remunta al setembre, quan elsvan constatar un augment de saquejos nocturns a companyies audiovisuals i cinematogràfiques. Fins ara, s'han descobert furts que es remunten a finals de 2020.

L'1 de febrer, els Mossos van desplegar un dispositiu policial gràcies al qual van detenir dotze persones de l’organització, entre qui hi havia els líders del grup. També van escorcollar vuit habitatges, on van intervenir cinc vehicles, vint-i-dos telèfons mòbils, tretze mil euros en efectiu, objectes sostrets als robatoris, peces de roba i eines utilitzades per cometre els delictes, així com documentació de la compravenda de diferents vehicles. Després de passar a disposició judicial, onze dels arrestats van ingressar a presó provisional i un va quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta, ja que els arrestats podrien estar implicats en altres robatoris amb els quals podrien haver recaptat més de dos milions d’euros.



La policia assegura que el grup tenia un alt grau d’especialització en els robatoris a empreses mitjançant l’encastament, tot i que puntualment també van emprar palanques per a forçar els accessos. Els encastaments es duien a terme amb vehicles robats amb matrícules falses o adquirits a través de testaferros o terceres persones, per impedir la identificació dels seus usuaris. Els investigadors han determinat que l’organització funcionava una estructura plurinuclear i variable, ja que emanava de quatre grups independents, cadascun amb una jerarquia interna definida, amb repartiment de tasques i rols. La mobilitat transnacional era una de les vies de l’organització per evitar la intercepció policial.

Els Mossos detallen que els robatoris es cometien principalment de nit, quan l’empresa ja estava tancada. Els lladres utilitzaven, com a mínim, dos vehicles i no hi participaven més de cinc o sis persones. Sempre actuaven amb la cara tapada i adoptaven diferents mesures de seguretat i de contra-vigilància. Principalment, sostreiend’alta qualitat, que afectava el funcionament de les companyies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor