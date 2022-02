Educació admet que no existeix un model d'immersió lingüística als instituts

La realitat als instituts

Per Jacob el 11 de febrer de 2022 a les 11:24 0 0

Als intituts com els nens ja són una mica més grandes i tenen criteri propi passen del català...per a ells és l'idioma de l'autoritat i per tant, contra el que s'ha de lluitar....i com no em canso d'escoltar---el català es cosa de iaios....