Carmen Cabezas: «No estem al punt de poder considerar la Covid com una grip»

La secretària de Salut Pública,, ha dit a Els Matins de TV3 que per ara "". L'afectació que el coronavirus està causant encara ara als hospitals, segons detalla, no permet parlar deés el mes en què es podrà començar a parlar d'aquest fet, segons ha indicat Cabezas, tenint en compte quina sigui la situació en aquell moment i si han aparegut, o no,Tal com ja va anunciar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, setmanes enrere, en infants i en adults de cara a la primavera.Cabezas ha explicat també que "és moltper poder fer un pas endavant en la situació pandèmica. Segons ha detallat, la variant òmicron ha fet veure que tenir la tercera dosi ajuda a no infectar-se greument de la Covid i ha fet una crida a la població: "Tenim vacunes suficients i de sobres".En aquest sentit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha fet referència a la reducció de les quarantenes per als adults infectats de Covid i ha recordat que, tot i que "tenim moltes ganes de córrer", cal tenir en compte que "l'escenari pot canviar i cal vigilar quin és aquest canvi". Així, segons ha detallat,, perquè la majoria de població entre el 5è i 7è dia segueix tenint la infecció.El conseller de Salut i la secretària de Salut Pública han reivindicat elsi les mancances deque està patint el sistema de salut català. "Doblar el pressupost de salut pública era molt fàcil perquè era molt baix", ha dit el conseller, qui també ha recordat queperquè la "situació del 2022 és la del 2021", és a dir, situació pandèmica.​​​​​​​​​

