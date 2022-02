Les mascaretes a les escoles poden retirar-se abans d'acabar el segon trimestre

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha anunciat a Els Matins de TV3 que la. Tot i que, per ara, no hi ha una data concreta, tots dos han dit que s'intentarà que aquesta retirada sigui en les pròximes setmanes.Després que aquest dijous s'hagi suprimit l'ús de mascareta als patis dels col·legis, alhora que als espais exteriors en general, el conseller ha dit quei es començarà pels". La retirada, segons ha explicat conjuntament amb la secretària de Salut Pública,, es farà de manerai, a poc a poc, s'anirà retirant als alumnes més grans, abans d'arribar a la població adulta.També han fet referència a lesque per ara segueixen vigents als espais educatius. Aquest divendres Argimon i Cabezas han avançat a TV3 que les quarantenes col·lectives a les escoles poden desaparèixer la setmana del 21 de febrer. Actualment, quan 5 o més alumnes, o el 20% de la classe, és positiva per Covid, tots els alumnes del grup s'han de confinar.Quan entri en vigor aquest canvi el dilluns 21,Els asimptomàtics no hauran de fer-ho i podran seguir anant a classe. Tot i l'anunci, però, el conseller ha alertat que cal anar "a poc a poc", ja que "aquestes coses no són d'un dia per un altre".​​​​​​​​​

