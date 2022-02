La captació d'aigua a la zona de Montcalb on a dia d'avui hi raja molt poca aigua. Foto: Mar Martí

Pla obert d'una masia disseminada de Guixers afectada per la manca d'aigua potable. Foto: Mar Martí

Mesures extraordinàries

En Jaume Guixà, de Cal Colell, dona menjar a les gallines Foto: Mar Martí

“Som una mica optimistes perquè sembla que arribaran pluges, però els aqüífers i les fonts no es recuperen d’immediat i, per tant, estem molt preocupats perquè creiem que això s’allargarà”, lamenta Selga. De fet, explica que, si la situació s’allarga molt, s’haurien d’adoptar altres mesures com podria ser la captació directa del riu. Es tractaria d’una mesura que s’hauria d’acordar amb l’ACA i aquesta aigua s’hauria de tractar per poder-li donar garanties sanitàries.

La manca de pluges dels últims mesos ha passat factura al municipi de Guixers, al Solsonès., un fet que ha provocat que dos dels nuclis del municipi s’hagin quedat sense aigua potable. Es tracta del primer municipi català on es queden sense aigua a causa de la sequera.Els veïns afectats són els de la zona de, que viuen en masies disseminades. En Jaume Guixà, de Cal Colell, explica que per anar a comprar ha de conduir 40 minuts i pateix també pels animals: “Si ens quedem sense aigua què farem amb ells?”., diu queo recorden un episodi tan fort de sequera. Han fet una solució provisional que és transvasar aigua del dipòsit de les ADF, però aixòEls veïns de Guixers estanper l’episodi de sequera que s’està vivint a la zona. No recorden haver viscut una situació així en ple mes de febrer. “A l’estiu sí que disminueixen els recursos hídrics, però fins al punt de no poder subministrar aigua als veïns això no s’havia vist mai”, assegura l’alcalde d’aquest municipi de 140 habitants. També n’és testimoni en Josep Vilalta: “Fa més de setanta anys que visc aquí i no recordo que hagi faltat mai l’aigua”.Les masies gairebé no s’han quedat sense aigua cap dia, però el fet que no sigui potable és un gran inconvenient. En Jaume Guixà recorda que. D’altres veïns asseguren que estan acostumats a baixar un cop per setmana a comprar i que s’han organitzat, amb resignació, per poder-se abastir amb aigua embotellada.Tot i això, també pateixen pel, ja que si l’aigua escasseja en sortiran perjudicats. “A dia d’avui viure sense aigua és molt difícil perquè l’has de menester per tot: per fer el menjar, per dutxar-te, pels animals...”, lamenta Vilalta.La sequera ha provocat que s’hagin assecat alguns aqüífers i fonts de la zona, un fet que ha deixat sense aigua els nuclis de població de La Corriu i de Montcalb. En concret, hi haPer a la zona de Montcalb, s’ha pogut fer un transvasament del dipòsit de les ADF cap al municipal, mentre que als veïns de la Corriu se’ls hi ha subministrat cisternes provisionals d’aigua no potable.L’alcalde aclareix que es tracta d’una mesura extraordinària i provisional i, a més, té l’inconvenient que aquesta aigua no és potable. Amb tot, sí que poden fer-la servir per rentar, dutxar-se o pel lavabo. En concret,–que té una capacitat de 200.000 litres- i l’alcalde assegura que, com a molt, en podrien fer un altre de 40.000 litres més. “No en podríem fer cap més perquè no podem deixar les ADF sense aigua”, admet. En aquest sentit, des del consistori calculen amb l’aigua que s’ha transvasat els veïns en tindrien per 15 dies.

Pla obert del dipòsit de les ADF des d'on s'ha fet el transvasament d'aigua a Guixers. Foto: Mar Martí

