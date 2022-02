Per què Macron i Putin es van reunir en una taula tan llarga?

Una de les imatges de la setmana ha estat la reunió entre. No només perquè es produeix enmig de tensions entrei amb l'implicada, sinó també per com es va produir. El president rus i el president francès es van asseure en una taula immensa, un a cada punta. El motiu té a veure amb la, però no només això.Macron es va negar a fer-se una, tal com li demanava el, per por que Rússia tingués el seu, segons ha desvelat l'agència Reuters. Davant això, les autoritats del país no van impedir la celebració de la trobada, però van decidir incrementar les restriccions vinculades a la pandèmia, entre elles la distància de seguretat.Però això no va ser tot. Segons relata la mateixa agència de notícies, per aquesta negativa del president francès, tampoc va poder encaixar les mans amb Putin. Tot i això, Macron s'havia fet una PCR ai unun cop a, tot i que proporcionat pel seu metge personal, i no pel Kremlin.Més enllà de l'anècdota, la trobada va servir perquè Macron demanés a Putin una "" de les tensions amb Ucraïna. A l'inici de la trobada amb el seu homòleg rus, el president francès va afirmar que cal "evitar una" ai generar "confiança" i "". Per la seva banda, Putin va elogiar els intents de França de "resoldre el problema de seguretat" al continent.

