L'absència de pluges deixa el pantà de la Baells al 55% de la seva capacitat

Des de fa més de dos mesos que gran part delno registra cap tipus de precipitació, ni l'aigua ni la neu es deixen veure aquest hivern a la comarca, una situació que es tradueix amb sequera als boscos i al Pantà de la Baells, que aquest dijous se situa al, lluny del 87% d'ara fa un any o del 78% de mitjana dels darrers 10 anys.De fet, des de finals de, l'embassament ha anat reduint l'aigua emmagatzemada de manera progressiva per la falta de precipitacions, i, des d'octubre del 2021, la seva capacitat es troba per sota de la mitjana dels darrers 10 anys. Actualment, només embalçaque té com a màxim.Una situació que preocupa, però que alhora, deixa imatges inèdites. Concretament, de la zona on se situava l'antic poble de, on ara només queden les restes del monestir, després que el, quedés inundat per la construcció de la presa. A continuació, us deixem amb un recull fotogràfic de, que ha captat imatges aèries de la zona amb un dron.

