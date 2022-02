El Clínic descobreix un tractament que augmenta la recuperació completa de l'ictus

Un assaig de l’ha trobat un tractament que augmenta fins a un 42% el nombre de pacients que tot i haver patit un ictus isquèmic, el més habitual, aconsegueixen recuperar prou autonomia per fer vida normal. Els resultats conclouen que administrar undesprés d’eliminar el trombe que ha provocat l’ictus és la millor solució mèdica actual.Els investigadors han aconseguit dissoldre obstruccions inadvertides que quedaven en elsi que impedien la recuperació total del pacient. L’estudi serà presentat en un congrés internacional a, on pretén ser una de les aportacions més importants.El tractament que ha administrat el Clínic a unde 200 persones ha aconseguit que un 59% dels pacients que havien patit un(que suposa un 85% dels ictus) hagin recuperat tota o gairebé tota l’autonomia del cos. Fins ara, la mitjana de persones que assolien aquesta recuperació era del 27%, el que implica que el Clínic ha millorat en un 42% aquesta xifra.L’assaig, anomenat(per les sigles de), es va dur a terme amb 121 pacients de diferents hospitals de Catalunya que havien patit aquest tipus d’ictus. L’estudi neix de la no satisfacció del departament de Neurologia del Clínic amb els resultats que obtenien fins aleshores: “En prop d’un 80% dels casos aconseguim que la sang torni a circular amb normalitat pel cervell però al cap de tres mesos el percentatge de persones que estan completament lliures de seqüeles és del 27%”, ha explicat el doctor, director de l’estudi, en roda de premsa. “I nosaltres vam dir ‘no m’ho crec, no m’ho acabo de creure’”, ha afegit.La hipòtesi de Chamorro era que tot i eliminar el trombe, procediment habitual per curar un ictus, hi havia una part de la circulació sanguínia, els, que seguia tapada sense que això fos visible i que impedia que el cervell recuperés la seva activitat habitual. “La nostra aposta era que havíem d’arribar a aquest capil·lar, però ho havíem de fer amb un, no podíem fer-ho amb dispositius mecànics”, ha indicat el neuròleg. Aquest fàrmac és un, que ja existia perquè s’administra com a anticoagulant.“I l’estudi CHOICE ens ha donat la raó”, ha explicat el primer autor de l’estudi, el doctor. Els resultats de l’estudi demostren que, administrant aquest tractament, pugen fins a un 59% les possibilitats que el pacient obtingui una recuperació excel·lent i sense seqüeles tres mesos després del procediment. En contrast, dins del grup que va rebre placebo, només un 40% dels participants va tornar a un estat de normalitat.A la roda de premsa per explicar els resultats també hi ha participat la, una pacient de l’estudi que va patir un ictus el 22 de gener de 2021. “Vaig tenir la sort de patir l’ictus mentre feia una videotrucada i les persones que hi havia a la trucada de seguida em van avisar que em passava alguna cosa”, ha explicat la Maria.“Estic molt agraïda. Jo hauria d’estar molt. O. I sóc aquí”, ha afegit. Respecte a la seva aplicació, el doctor Chamorro ha explicat que el tractament ja es pot implementar: “el medicament està disponible a la farmàcia mèdica, per tant, si demà un company el vol aplicar ho pot fer sense problema”.L’estudi ha estat publicat a la revista científicai presentat al congrésa Nova Orleans per part director de l’estudi, que està convençut del paper cabdal que tindrà a nivell internacional: “És un estudi que la gent està esperant. Aquest treball suposa un canvi de paradigma en el tractament de la malaltia arreu del món”. Ara el que cal és confirmar les bones dades de l’estudi amb nous assajos. L’estudi ha estat finançat, en part, pels beneficis de l’edició del 2016 de, dedicada a l’ictus.

