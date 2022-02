Naturgy s'escindeix en dues companyies

ha aprovat escindir el grup en dues companyies, que englobaran els negocis(infraestructures de gas i electricitat) i(generació i comercialització), en l'anomenat projecte. La proposta del comitè de direcció de la companyia, que es va aprovar per unanimitat en el consell d'administració de l'1 de febrer, neix amb l'objectiu de "potenciar el paper de Naturgy en la transició energètica i accelerar així el seu pla estratègic".El president de Naturgy,, considera que Géminis tindrà "unes conseqüències espectaculars per a Espanya, ja que es creen dos campions nacionals en grandària i capitalització per sobre de la meitat de companyies de l'". Així, l'executiu de l'energètica ha indicat que amb l'escissió es creen "dos germans bessons", amb l'objectiu que cadascuna de les dues companyies es "focalitzi" en les seves activitats respectives.En concret, l'actual Naturgy té un valor d'empresa d'uns, sumant la seva capitalització avui dia d'uns 27.000 milions d'euros i el deute a tancament de l'any passat de gairebé 13.000 milions d'euros, a repartir entre les dues noves companyies.No obstant això, el valor final després del procés de cadascuna de les companyies dependrà de l'perquè cada empresa mantingui els seus objectius crediticis d'"", ha assenyalat Reynés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor