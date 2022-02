El Parlament escull Miquel Salazar com a nou síndic major de la Sindicatura de Comptes

Ela aprovat aquest dijous l'elecció dels set síndics de la. A proposta de Miquel Salazar -proposat pels socialistes- assumirà el càrrec de nou síndic major. La resta de noms que conformaran la sindicatura seran. Així, la institució renovarà els seus càrrecs de direcció amb una demora de sis anys. La votació ha sigut secreta amb, 31 en contra i un representant no ha votat.Durant el debat previ a la votació, el diputat del PSCha instat als grups que tenen "dubtes" sobre els noms aprovats que diguin "quina és l'alternativa". "S'ha d'aprovar una idoneïtat dels candidats que ja van revisar els grups en comissió i la majoria de portaveus hi estaven d'acord. És un bon acord", ha dit. A la vegada, el diputat d'ERCi el diputat de Juntscreuen –respectivament- que els nous síndics tenen "un gran currículum" que avala la seva elecció i el que "desprestigiava" la institució era "arrossegar els mandats caducats anteriors".El diputat de Voxha criticat que els nous càrrecs hagin estat designats "per un acord fora del debat i del pacte parlamentari". En el mateix sentit, la presidenta del grup parlamentari de la CUP,, també s'ha oposat al sistema d'elecció dels membres. "Això no és digne del Parlament. És una ingerència partidista", ha remarcat.El diputat d'En Comú Podemha criticat "alguns problemes d'elegibilitat d'algunes persones, tot i els informes favorables de la cambra". Gallego ha opinat que és "perillós" que el nom d'una persona que ha d'avaluar els comptes de l'administració prèviament hagi format part de la mateixa administració pública. "Així no es pot prendre distància", ha sentenciat.El portaveu del grup parlamentari de Ciutadans,, ha qualificat l'aprovació dels membres de la Sindicatura com un pacte per "lots" dels partits. La diputada del PPC Lorena Roldán ha seguit les paraules de Martin Blanco afegint que "la llista de nous membres es configura per noms d'antics diputats, familiars de polítics i càrrecs de l'administració, entre altres. Son persones amb una clara".

