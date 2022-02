Destrossen unes pintures de 6.000 anys d'antiguitat per dibuixar-hi la bandera espanyola

Algún patriota de pacotilla, demostrando su alto grado de ignorancia y catetismo que caracteriza al facherio patrio, ha pintado una bandera de España en el Peñón del Muerto en Solana del Pino, destrozando unas pinturas rupestres de 6000 años de antigüedad, malditos sean. pic.twitter.com/ICYJdl2TaL — El Duque del monte (@Saltalomas) February 9, 2022

Acte vandàlic sobre unes pintures de. Uns brètols han pintat unasobre les pintures rupestres del Peñón del Muerto situat a Solana del Pino (), provocant-ne la destrossa. L'acte hauria estat premeditat, ja que cal fer ús d'una escala o de més d'una persona per a poder accedir a les pintures.L'alcaldessa del municipi,, ha denunciat aquest dijous que els fets ocorreguts aquest cap de setmana passat no són els primers, pel fet que fa 15 anys ja es va produir l'd'algunes de les pintures, que no es van poder recuperar. La resta que quedaven des de llavors han estat tapades per aquesta pintada de la bandera espanyola.Laja té coneixement dels fets, de la mateixa manera que també en té constància la Diputació de Ciudad Real i el govern de Castella i la Manxa. Sobre qui podrien ser els autors de l'acte vandàlic, l'alcaldessa delha assegurat que al poble, de només 300 habitants, "tothom es coneix, però no es pot acusar ningú". "Per pensar, podem pensar que ha estat gent que no és afí a les nostres idees, però per ara no podem atribuir la culpa a ningú", ha apuntat.

