Mor als 75 anys l'escriptora Maria Antònia Oliver

L’escriptora mallorquinaha mort als 75 anys a Palma, segons ha confirmat l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Coneguda per la seva producció de narrativa, Oliver va rebre el 2016 eli lael 2007.Nascuda a Manacor el 1946, en la quinzena llarga de llibres publicats, l'autora va escriure. A banda de la faceta narrativa, Oliver va destacar en la traducció, l’assaig i la literatura infantil. Entre les seves obres figuren Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà, El vaixell d'Iràs i no tornaràs, Estudi a Lila, Joana E. i Negroni de ginebra.La primera novel·la que va publicar va serals 23 anys. Des de 1970 fins a l'actualitat, Oliver s'ha fet al seu lloc al món literari i ha arribat a un gran nombre de lectors tant acom alsamb les traduccions de les seves obres. De fet, les seves obres han estat traduïdes a l'anglès, francès, italià, espanyol, alemany i portuguès. Com a traductora va portar a casa nostra autors com Virginia Woolf, Jules Verne, Mark Twain, Robert Louis Stevenson o Herman Melville.Maria Antònia Oliver també va estar casada amb l'escriptor. Junts van formar part de l'anomenada "". Segons determina l'AELC, aquesta generació "es va proposar tenir un paper rellevant i capdavanter en la literatura catalana del moment".L'escriptora va rebre el 2016 el premi que atorgaper la seva variada producció literària amb la voluntat de normalitzar la literatura catalana. A més, també va ser reconeguda com a sòcia d'honor de l'

