​10 coses que hauries de saber abans d'apostar per l'autoconsum fotovoltaic

1. Què és l'autoconsum?

2. Quin benefici ambiental té?

3. Quin cost pot tenir instal·lar plaques solars?

4. Hi ha ajudes per al finançament?

5. On s'han d'instal·lar els panells solars?

6. Quin tipus d'instal·lacions hi ha?

7. L'energia produïda es pot redistribuir?

8. Què es pot fer amb els excedents?

9. Què cal fer per estalviar en la factura tenint plaques fotovoltaiques?

10. Quins permisos calen per a una instal·lació d'autoconsum?

L'escenari d'obliga a accelerar laa. A banda dels grans projectes d'energies renovables, una bona manera d'avançar cap a un escenari més sostenible és l'. Actualment, s'està vivint un autèntic boom d'. Una opció a l'alça, però que acostuma a generar dubtes i interrogants entre els qui s'hi interessen.de tot el que hauries de saber abans d'Consisteix en generar la tevaa través de. Produir energia al mateix punt on la consumiràs: casa teva.L’element principal d’una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic és el sistema de generació, en aquest cas els panells fotovoltaics. Els panells són la part més visible de la instal·lació, normalment s’ubiquen a la coberta de l’edifici i es connecten a la instal·lació elèctrica de la casa o l’edifici. Es necessiten altres elements, com inversors, cablejat, elements de protecció, comptador si la instal·lació és col·lectiva i, opcionalment, bateries.Quan els panells fotovoltaics no produeixen energia suficient per cobrir totalment l’energia necessària, es pot continuar consumint electricitat a través de la xarxa elèctrica sense que es noti cap diferència. Per contra, en determinats casos l’electricitat produïda és superior a la consumida. En aquests casos és possible abocar l’excedent a la xarxa o bé acumular-lo en una bateria.Apostar per l'autoconsum és fer-ho per la. Es contribueix ade gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera gràcies a l'ús d'energies renovables, inesgotables i respectuoses amb el medi ambient. A més, s'evita la pèrdua d'energia en el transport.Una instal·lació convencional de vuit plaques solars instal·lades a una teulada, amb una potència nominal de 3 kW, suposa estalviar 1.470 kg de CO2 anuals,Segons els càlculs d' Endesa X , una instal·lació convencional de 3 kW de potència té un cost de 4.874 euros (tot inclòs). Els estalvis i, per tant, l'amortització depèn molt dels hàbits de consum en l'habitatge, radiació solar, orientació..., però unseria del. En cas de desplaçar la major part del consum a les hores de producció de la instal·lació (hores de sol) en condicions òptimes es podria disparar fins al 70%.Aquestes condicions podrien permetre un estalvi de 670 euros anuals i una, d'unes instal·lacions amb una vida útil esperada de més de 25-30 anys. Aquests càlculs poden ser més favorables si s'aprofiten alguns dels ajuts que impulsen les diverses administracions per afavorir la transició energètica.El Pacte Verd Europeu té un objectiu molt ambiciós en la línia dels acords globals contra el canvi climàtic: aconseguir la. La transició energètica necessita projectes grans i mitjans d'energies renovables, però també fomentar l'autoconsum individual.En aquest sentit, i en el marc dels fons europeus Next Generation, es van impulsar uns ambiciosos, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial. Aquesta i altres línies les gestiona l'ICAEN i es poden consultar al seu web A més, la majoria d'ajuntaments han aprovat o modificat lesper afavorir les instal·lacions solars d'autoconsum. Es pot arribar a bonificar el 50% de l'IBI durant 3-5 anys i fins al 95% de l'impost de construccions (ICIO).Els requeriments per instal·lar plaques solars fotovoltaiques són reduïts: unaper poder instal·lar almenys 7 o 8 panells. Tanmateix, és important que un professional sigui l'encarregat de determinar la mida ideal per optimitzar el rendiment –és ineficient que sigui massa petit i també massa gran-.En general, un emplaçament ideal ha de ser una superfície lliure d'ombres, xemeneies o antenes. Els panells han de tenir una orientació sud –o també sud-est o sud-oest- i s'ha d'evitar zones envoltades per edificis alts que bloquegin la radiació solar.Les instal·lacions d’autoconsum poden ser. A les individuals, la instal·lació de generació està associada a un sol habitatge –habitualment unifamiliar- que alimenta només els consums propis de la casa: enllumenat, electrodomèstics, etc.La normativa també permet que més d’un habitatge estigui associat a la mateixa instal·lació de generació. Són les instal·lacions d’autoconsum col·lectiu i que poden servir per a una comunitat veïnal, on tots o alguns habitatges comparteixen la instal·lació fotovoltaica ubicada a la coberta de l’edifici. Aquesta instal·lació també pot alimentar els serveis comuns, com l’ascensor o l’enllumenat de l’escala.La normativa també diferencia les instal·lacions d’. A les instal·lacions sense excedents existeix un sistema anomenat antiabocament, que evita que hi hagi electricitat que s’injecti a la xarxa. A les instal·lacions amb excedents, a més de subministrar energia pel consum propi, quan s’està produint més electricitat de la que es necessita, es pot injectar el sobrant a la xarxa de distribució elèctrica.Amb el nou model distribuït,. Es tracta d'un model descentralitzat que pot donar resposta a tres grans desafiaments: una demanda d'electricitat creixent, la necessitat de recórrer a fonts renovables i netes, i la reducció de les pèrdues d'energia derivades de l'actual sistema.L'actual model suposa pèrdues d'energia que es poden evitar si la generació s'acosta al lloc de consum. A més, el recurs a energies netes com la fotovoltaica pot estalviar una gran quantitat d'emissions contaminants associades a l'actual producció d'energia. Alhora, afavoreix a la digitalització de l’energia i les xarxes intel·ligents.Com més s’aprofiti de forma instantània l’electricitat generada per la instal·lació d’autoconsum, més gran serà l’estalvi i en menys temps s’amortitzarà la instal·lació. A més, és habitual generar més energia de la que es necessita i tenir excedents d’electricitat.Per a instal·lacions amb una potència inferior a 100 kW existeix la possibilitat d’acollir-se a un. Aquest mecanisme permet compensar els excedents amb el consum de forma mensual a la factura, sense necessitat de tenir l’alta com a productor elèctric i sense exercir activitat econòmica.Aquesta compensació mensual dels excedents la duu a terme l’empresa comercialitzadora d’electricitat i es reflecteix en un descompte en la factura elèctrica. El descompte mai pot ser superior al cost mensual de la part variable (terme d’energia) de la factura.Quan s'instal·len plaques fotovoltaiques a casa s'espera una reducció immediata de la factura. Tanmateix, en algunes ocasions l'estalvi és menor de l'esperat, ja que tambéÉs molt habitual concentrar el consum elèctric a la nit –coincidint amb les hores que som a casa i per tarifes més favorables-. Ara bé, amb l'energia solar és tot el contrari. Cal, sigui aprofitant nous hàbits de vida –com el teletreball- o amb l'ús de temporitzadors, com ja tenen molts electrodomèstics. Endesa X, de fet, disposa d'una àmplia gamma de productes per fer un ús òptim i eficient de l'energia . Destaca per exemple el Homix , que permet controlar de forma intel·ligent i remota electrodomèstics, calefacció, il·luminació i dispositius intel·ligents i aprèn dels nostres hàbits per fer més eficient casa nostra. Una altra opció interessant és laque permetin emmagatzemar l'energia sobrant produïda durant el dia.Per altra banda, cal tenir en compte un comportament usual. Augmentar el consum energètic després d'instal·lar les plaques perquè, sovint, hi ha un relaxament pel fet de disposar d'una font energètica neta i més barata. En aquest sentit, és imprescindible per reduir la factura que, com a mínim, es mantingui el consum previ a la instal·lació de la fotovoltaica.La tramitació administrativa de la instal·lació requereixen els àmbitsi de la, a més de la, com Endesa , en funció de la potència i tipologia de la instal·lació.El tràmit urbanístic –consistent en una comunicació prèvia- s'ha de fer a l'Ajuntament. El procediment d’accés i connexió a la xarxa –exemptes instal·lacions de fins a 15 kW en sòl urbà amb dotacions i instal·lacions sense excedents– s'ha de realitzar a la companyia elèctrica distribuïdora. Finalment, la inscripció al Registre d’Autoconsum de Catalunya és competència de la Generalitat.L'ICAEN recomana que el professional o empresa que faci la instal·lació n’assumeixi directament la tramitació o hi doni suport.