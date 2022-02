Enquesta | Què et sembla que Interior prohibeixi els talls a la Meridiana?

Laes tallarà per última vegada aquest divendres. Aquesta és la decisió que ha pres el Departament d'sobre la mobilització diària que promovia el col·lectiu Meridiana Resisteix des de la sentència delcontra els líders independentistes. Així, la conselleria deha proposat moure les concentracions a la plaça que connecta amb el passeig, davant de l'estació de Renfe.Interior ha vist com partits i associacions espanyolistes han assistit a les manifestacions els últims dies amb la intenció de "fomentar la", fet que ha empès laa validar la resolució aquest dimecres, a la qual ha tingut accés Segons les fonts consultades, la idea és "fer compatible el dret de manifestació amb les menors molèsties possibles a", així com "rebaixar els episodis de tensió viscuts darrerament". I a tu, què et sembla la decisió d'Interior de prohibir els talls a la Meridiana?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor