Seat alerta que l'arribada del cotxe elèctric suposarà un excedent de plantilla

La companyiava traslladar dimecres als sindicats que la fabricació del cotxe elèctric comportarà unaen comparació amb els vehicles de combustió. La comunicació es va dur a terme durant el transcurs de la primera reunió de negociació del, en què es preveu l'increment d'aquest excedent si no s'adjudica el motor elèctric a la planta deEl descens de les hores treballades respon a la menor quantitat de components que conformen el cotxe elèctric i la reducció és aplicable a tota la indústria, explica Seat. L'automobilística subratlla, però, que això no significa que la consegüent retallada de plantilla també sigui del 30%.han lamentat que l'empresa no concreti quin excedent de plantilla hi hauria ni quines alternatives industrials o quins models de vehicles es preveuen en un futur. Consideren que "no s'han de realitzar eficiències ni aplicar mesures de flexibilitat" fins a la signatura del conveni. A més, exigeixen que l'empresa detalli quin impacte tindrà la reducció del 30% d'hores en l'ocupació a cada àrea i centre de treball.Els dos sindicats afirmen que Seat va proposar que el conveni fos vigent entre l'i el, alhora que un paquet de competitivitat per aconseguir una rendibilitat sostenible, mitjançant una contenció salarial durant aquest període. UGT i CCOO exigeixen que la vigència es remunti a l'1 de gener de l'any passat, amb caràcter retroactiu, "independentment de la duració que s'acordi". A més, persegueixen que s'inclogui l'corresponent al 2021, que l'empresa no preveu. En aquest sentit, han subratllat que la negociació del conveni s'ha endarrerit pel "context excepcional" dels dos últims anys arran de la pandèmia i per la crisi dels semiconductors.En un comunicat conjunt, els dos sindicats asseguren que són conscients de l'actual context de "" del sector de l'automoció, amb la transició cap a l'electromobilitat. Si bé, han demanat que aquest procés sigui "" i que "posi les", quelcom que consideren que no s'està produint. Al seu torn, Seat assegura que ha enfrontat la primera reunió amb un "" i amb l'objectiu de ser una companyia "més robusta i sostenible".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor