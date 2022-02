Guia per entendre com funcionarà el curs escolar 2022-2023 a Catalunya

El nou presentarà novetats inèdites fins ara . Les han explicat aquest dijous el president de la Generalitat,, i el conseller d'Educació,. Aquestes són les preguntes amb resposta per entendre com funcionarà el curs 2022-2023 a les escoles catalanes a partir del mes de setembre.El 5 de setembre.el 7 de setembre.Només a les classes d'educació infantil i primària, que seran de 9 a 13. A l'ESO, Batxillerat i FP, l'horari serà l'habitual durant el setembre.En el cas d'infantil i primària, malgrat que durant el mes de setembre les classes acabin a la una del migdia, el menjador funcionarà fins a les 15.30.També en el cas d'infantil i primària, que durant aquest mes faran jornada intensiva, les extraescolars "s'adaptaran".El 21 de desembre, un dia abans del que és habitual.Sí. En concret, se'n farà un mes que en els cursos anteriors, de manera que n'hi haurà quatre. La conselleria ha recomanat que es faci durant el segon semestre, que és quan hi ha menys festius.

