Una congressista d'ultradreta de QAnon (i negacionista) confon la Gestapo... amb el gaspatxo

L'espectacularitat televisiva del sistema polític dels Estats Units no deixa de sorprendre a ningú. Des de la radicalització del sector més extremista del partit republicà a través del T, la política del gegant nord-americà va tornar a fer un gir amb l'aparició dels, un sector d'ultradreta que atia les conspiracions i les teories de l'existència d'un "estat profund" que va atemptar políticament contra Donald Trump., que existeix una xarxa de venda de nens i que el coronavirus és una malaltia que no existeix. I aquest grup té presència al Congrés dels EUA.Una de les seves integrants, la republicana, ha protagonitzat un nou ridícul aquest dijous en un intent per atacar la presidenta de la cambra baixa,Greene ha acusat la líder del partit de Joe Biden d'utilitzarLa republicana, protagonista d'altres pífies, que va arribar al Congrés gràcies a l'auge del populisme incentivat per Donald Trump,"Tenim la policia del gaspatxo de Nancy Pelosi espiant els membres del Congrés, espiant el treball legislatiu que fem, espiant el nostre personal i espiant els ciutadans nord-americans", ha lamentat, en declaracions als mitjans nord-americans.El despropòsit de Greene no és l'únic en referència a la Segona Guerra Mundial. Fa uns mesos va afirmar que l'administració de Joe Biden incentivava a considerar les persones no vacunadesals camps de concentració nazi. El que ha quedat clar és que Greene, congressista dels Estats Units, és afina a un grup com

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor