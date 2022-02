El Mobile 2022 torna a la presencialitat amb 1.500 expositors

El(MWC) tornarà a aplegar l'ecosistema de la telefonia mòbil a Barcelona entre el 28 de febrer i el 3 de març. El congrés ocuparà set pavellons de la Fira de Gran Via i comptarà amb 1.500 expositors de 150 països i un miler de ponents, dels quals 95% seran presencials, entre els quals el president de Telefónica, José María Álvarez Pallete o el de CaixaBank, José Ignació Goirigoizarri.Segons el conseller delegat de GSMA,, el congrés espera duplicar el públic de l'edició reduïda de l'estiu, però pronostica una assistència de menys de la meitat que el 2019, amb entre 40.000 i 60.000 visitants. Els organitzadors del saló preveuen un impacte econòmic de 240 milions d'euros atribuïble a la celebració del MWC.El director general de la GSMA, Mats Granryd, ha explicat aquest dijous que el Mobile 2022 de Barcelona tractarà temes com la tecnologia financera, el 5G, la intel·ligència artificial, la tecnologia en el núvol, la Internet de les coses, els problemes climàtics i la ciberseguretat.Des del 2005, quan es va començar a celebrar el congrés amb petit format, la generació d'activitat econòmica encara és superior, amb una estimació de 5.300 milions d'euros aportats a l'economia catalana. Pel que fa a l'edició d'enguany, els organitzadors han explicat que tindrà-el 5G, l'Internet de les coses i la intel·ligència artificial- però també donarà espai a sectors específics com el fintech i a altres tecnologies de tractament de dades i emmagatzematge, com el núvol. En total, el 85% de l'espai de Fira de Gran Via ja ha estat adjudicat a algun dels 1.500 expositors.Pel que fa al, Hoffman ha tancat la porta a comentar-ho en la roda de premsa de presentació de l'edició del 2022 tot argumentat que referir-se al 2025 "és parlar massa del futur". "Ara ens centrarem en el 2022 i després parlarem del futur", ha sentenciat. En relació amb l'evolució de la pandèmia, el conseller delegat de la GSMA ha assegurat que l'explosió de casos "s'està atenuant" i no esperen els problemes que s'han donat en l'últim any i mig a Catalunya.La fira serà sobretot física, ja que tindrà més de 1.000 ponents presencials i pocs esdeveniments se celebraran de manera únicament virtual, però sí que. "Serà un show físic, volem i tindrem gent de tot el món però alhora reconeixem que el món no s'ha obert totalment", ha dit Hoffman.Alguns delsseran del món de les telecomunicacions com el president de China Mobile, Yang Jie; la màxima dirigent d'HTC, Cher Wang; el president i conseller delegat de Nokia, Pekka Lundmark. A més, vindran ponents de primer nivell d'altres sectors com el president de Qualcomm, Cristiano Amon, el conseller delegat de la casa de subhastes Sotherby's, Charles Stewart; el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta; la consellera delegada de Verizon, Tami Erwin o el conseller delegat de la companyia d'efectes visuals digitals Weta, Prem Akkaraju.Tot i que l'organització preveu que es puguin donar dificultats de viatjar en alguns països asiàtics com la Xina o el Japó, per les, asseguren que els directius de les operadores més rellevants vindran a Barcelona. "És molt difícil predir el futur, però confiem que arribarem als nostres objectius", ha dit Hoffman, que ha afegit que esperen que més del 50% dels visitants tinguin un càrrec de director general en amunt.En aquesta edició, la bretxa de gènere continua present amb tan sols un 35% de dones ponents, una dada que és superior a la dels altres anys, però encara no s'arriba a la paritat. Una les dones que participarà en el programa ministerial serà la ministra d'innovació ruandesa, Paula Ingabire. Aquest programa comptarà amb 140 delegacions ministerials, 50 minitres i 90 autoritats legislatives.El MWC ha tornat a reservar un espai als col·lectius que no tenen prou visibilitat que deixarà d'anomenar-se Women For Tech per passar a dir-se. Una altra de les novetats de l'edició d'aquest any serà el programa Beat Barcelona, una iniciativa llançada per l'Ajuntament de la ciutat que mostrarà "el millor de la cultura local" als visitants.Els professionals locals que vam poder accedir a entrades de 21 euros a l'estiu ara podran optar a un descompte del 50% de l'entrada general. "Serà un show emocionant i fantàstic", ha dit el director general de GSMA, Mats Granryd. "Serà un aplec meravellós", ha coincidit Hoffman.

