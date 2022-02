Centenars de taxistes col·lapsen el centre de Barcelona per la batalla contra Uber

L'escenari legal vigent

Els'està mobilitzant aquest dijous amb unacontra l'obertura d'un expedient aper part de l'). Les associacions estan acusades d'haver exercit, suposadament, una conducta de boicot, pràctiques agressives i actes de denigració en tractar d'impedir que els seus associats i la resta de taxistes de l'AMB puguéssin adherir-se a l'app d'. Segons Élite Taxi, les sancions es poden elevar fins alsi "portar a més absoluta de les ruïnes" als responsables de les associacions.Els manifestants reivindiquen que es tracta dei que "s'han limitat" a expressar "una opinió": que Uber representa "un perill real per a la competència". Actualment, la multinacional treballa a la capital catalana com a servei de taxi en comptes de com a VTC i opera a través d'una tarifa tancada a través de la seva aplicació.La marxa s'ha iniciat a lesal carrer Tarragona i recorre el, passant per Plaça Espanya, la Gran Via, el carrer Balmes, el carrer Fontanella, la Via Laietana i Marquès d'Argentera i Arc del Triomf. Aquí, els taxistes estacionaran els seus vehicles i es desplaçaran a peu fins alEn declaracions als mitjans just abans d'iniciar la reivindicació, el portaveu dels taxistes, Tito Álvarez, ha lamentat que l'administració pública sigui "part" en aquesta qüestió i que mantingui un posicionament que beneficia a Uber. "Com pot ser que algú sigui part, jutge i botxí", s'ha preguntat. Álvarez ha avisat que, "tant si és de 2 milions d'euros com si és de quatre o de sis".Al Parlament, els taxistes tenen previst entregar una tots els grups en què asseguren que l'ACCO és un "aliat directe" d'Uber i que la denúncia de la companyia respon a "l'únic objectiu d'anul·lar la capacitat d'acció" d'Élite Taxi i Taxi Project. Pel col·lectiu, l'ACCO ha fet sempre una "clara defensa" dels interessos de la multinacional nord-americana i recorda que ha arribat a ser posada en dubte per la justícia i pel mateix Parlament.Álvarez ha descartat, inicialment, mobilitzar-se durant el, tot i que ho ha condicionat a la resolució final. Ha compartit que hi estaran "al màxim perquè tot surti bé", tot i que ha puntualitzat que en el cas que se'ls imposi una multa "ja veurem què passa".Per ara, regeix elque obliga a contractar els serveis VTC amb 15 minuts d'antelació i estableix la prohibició d'estacionar al carrer i tornar a la base un cop finalitzat el trajecte pel client, entre d'altres. Aquest decret va fer que Uber i Cabify abandonessin Barcelona, tot i que no definitivament. Cabify va tornar al cap d'unes setmanes, acceptant les noves condicions. Uber, al seu torn, ho va fer en forma de plataforma de taxi, fa gairebé un any.Des d'aleshores, les associacions de taxistes estan en alerta i s'han manifestat contra el retorn d'Uber i contra presumptes irregularitats en la contractació dels serveis mitjançant un preu tancat a través de l'app.







Polèmica per les places per a Uber a l'aeroport

A la situació de tensió, s'hi ha sumat laper a Uber, que es començaran a utilitzar en les pròximes setmanes. A la capital catalana, les places d'aparcament estaran destinades als taxis que treballen per a l'empresa, ja que Uber no opera com a VTC.Élite Taxi ha deixat clar que no podran embarcar clients des d'aquests estacionaments, perquè la captació d'usuaris s'ha de fer sempre en les parades autoritzades. En el cas contrari, assenyala, seran multats pels Mossos d'Esquadra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor