La divertida confessió de Marc Giró sobre el Luz de Gas: «És que és molt...»

👨🏼‍❤️‍💋‍👨🏽 Coses que només poden passar el #DiaRAC1: En Marc Giró, mentre presenta @elmonarac1, confessa a Fede Sardà que MAI ha lligat a @LuzdeGasClub! pic.twitter.com/fpTE6jge7k — RAC1 (@rac1) February 10, 2022

La ràdio privada catalana torna a estar de festa amb una nova jornada històrica per celebrar elrepeteix edició de la, amb un format que ja va estrenar el 2014 (quan van començar a fer aquesta mena de festa), en el qual els presentadors de la casa es canviaven de programes i presentaven espais diferents dels seus habituals. Així doncs, aquest matí,ha donat pas al seu "substitut", Marc Giró, presentador del Vostè Primer, que ha estat acompanyat per Laura Fa.Abandonant l'espai de màxima reflexió políticosocial, Giró ha donat una embranzida diferent al programa matinal líder de les ràdios catalanes i ha amenitzat l'espai amb entrevistes alternatives. Una d'elles, a Fede Sardà, propietari de Luz de Gas, a qui ha fet una confessió divertida, en la línia del que serà la jornada d'aquest dijous a RAC1."Jo no he lligat mai alÉs un món massa heterosexual", deia, entre riures, Giró. "Haurieu d'animar-ho una mica, perquè els temps són diferents", explicava el flamant presentador d', amb les intervencions de Laura Fa. "La veritat és que no t'hi veig gens, no", ha dit la periodista, entre rialles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor