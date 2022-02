100.000 famílies catalanes es poden beneficiar de la tarifa social del cànon de l'aigua

Col·lectius que s’hi poden acollir

TARIFA SOCIAL 2019 TARIFA SOCIAL 2020 TARIFA SOCIAL 2021 BARCELONA 46.131 52.052 67.087 GIRONA 1.845 2.270 2.640 LLEIDA 1.282 1.430 1.593 TARRAGONA 3.282 4.127 4.646 TOTAL 52.540 59.879 75.966

Aigua i igualtat

Des del 2011 existeix la, una bonificació que consisteix enper a lesi que consumeixen fins a 27 m3/trimestre. En cas que alguna família en situació de vulnerabilitat superi aquest consum la bonificació s'aplica en un 50%. S’ha de tenir en compte que a Catalunya el 72% dels rebuts de l'aigua declarats a Catalunya no superen aquest primer tram.En l’actualitat hi ha prop deque s'acullen a la tarifa social de l'aigua i, segons les previsions de l’ACA, aquesta xifra. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya, a través de l’ACA, ha creat una campanya per donar a conèixer aquesta bonificació a més col·lectius, que tindrà una durada de tres setmanes i que ha suposat una inversió propera als 650.000 euros.La tarifa social de l'aigua està adreçada a col·lectius vulnerables com poden ser les famílies amb tots els seus membres a l’atur, persones preceptores de pensions mínimes contributives o famílies en risc d’exclusió residencial, per posar alguns exemples. Per tant, aquestai a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida, en situació de pobresa o amb risc d’exclusió social. A continuació es mostra una taula amb l’evolució de la tarifa social de l’aigua entre 2019 i 2021:La campanya agafa com a eix central el concepte d’, (fusió de les paraules aigua i igualtat), amb l’objectiu de recordar que tota la ciutadania té el dret a tenir cobertes les nostres necessitats d’aigua i fer possible que els col·lectius més vulnerables disposin dels ajuts necessaris.Durant tres setmanes s’explicarà quins són els col·lectius que poden acollir-se a aquesta bonificació de la factura de l’aigua, quins són els requisits que han de complir i quins són els procediments que tenen a la seva disposició per tal d’accedir-hi.

El cànon de l’aigua

Altres bonificacions del cànon de l’aigua

AMPLIACIONS PER TRAM 2019 AMPLIACIONS PER TRAM 2020 AMPLIACIONS PER TRAM 2021 BARCELONA 341.255 320.594 298.965 GIRONA 27.431 27.619 24.327 LLEIDA 11.691 11.763 11.560 TARRAGONA 27.983 27.890 27.851 TOTAL 408.360 387.866 362.694

La campanya, que ha suposat una inversió propera als 650.000 euros, es farà a través dels mitjans de comunicació tradicionals (televisió, premsa, ràdio i mitjans digitals) i en altres suports com el canal de Metro de Barcelona, opis a les estacions de trens i autobusos, entre d’altres.A més de poder acollir-se trucant al 012 o mitjançant la pàgina web de l’ACA, la campanya preveu un, (via operadores-factura, Oficines d'Atenció Ciutadana, serveis socials, oficines de treball, Banc dels Aliments, Centres d'Atenció Primària, escoles, entre d’altres a través de cartells, flyers, i banners etc, i adaptant la campanya a altres idiomes com el castellà, l’àrab i l’urdu.Podeu accedir als continguts de la campanya a través d’aquest enllaç El cànon de l’aigua és unque es va crear l’any 2000, coincidint amb la creació de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest impost pot suposar fins a uni, des de 2017, no ha registrat cap increment. Els diners que la ciutadania paga a través del cànon són la principal font de finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua, que aporta, anualment al voltant de 460 milions d'euros.El cànon fa possible, entre d'altres infraestructures hidràuliques, a més de poder dur a terme actuacions de vigilància i protecció del medi.A més de garantir les activitats ordinàries de l’ACA, el cànon de l’aigua. En el proper cicle de planificació hidrològica (2022-2027), es destinaran més de 2.380 milions d’euros en actuacions i mesures en matèria d’aigua, 1.400 dels quals seran aportats per l’ACA, duplicant així la inversió de l’actual cicle de planificació.Tot i no ser una bonificació pròpiament dita, hi ha una altra figura que és l’, que s’aplica des de l’any 2000 a llars amb 4 o més persones. Aquesta mesura consisteix en afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel 1er tram, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram. També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones.Actualmenta l’ampliació per trams, una xifra lleugerament inferior a la de 2020, degut a revisions censals de sol·licituds antigues en les quals s’ha tancat l’expedient, tal i com es pot veure a continuació:

AMB EL SUPORT DE

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor