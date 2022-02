L'Eixample tindrà el 2023 les primeres superilles en un «pla Cerdà del segle XXI»

Així serà el carrer Comte Borrell quan acabin les obres el 2023. Foto: Ajuntament de Barcelona

Una zona d'estada projectada en la cruïlla dels eixos verds de Superilla Barcelona. Foto: Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona iniciarà al juny la transformació dels carrers Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell, quatre vies que esdevindran eixos amb prioritat per al vianant en el marc del projecte. Després de les experiències a Sant Antoni, el Poblenou i Horta, l'Eixample se sumarà a la transformació urbana que redueix l'espai del cotxe privat per recuperar espai pels vianants."Tenim el ferm convenciment de recuperar l'essència i l'esperit del pla Cerdà, que deia que necessitàvem una ciutat saludable", ha reivindicat, tinent d'alcalde d'Urbanisme, en la presentació aquest dijous d'un dels projectes estrella del mandat, que fa un salt d'escala en desplegar-se en el districte amb més trànsit. L'alcaldessa,, ha defensat que la iniciativa "respon a les necessitats de l'emergència climàtica" per fer una ciutat "més saludable, més humana". La intervenció s'aprovarà i es licitarà aquest mes, amb un pressupost de 52,7 milions d'euros que en part procedeixen dels fons europeus.Les quatre vies deperdran l'asfalt i el substituiran per panot, granit i vegetació, en una plataforma única amb, on els vehicles privats tindran limitada la circulació. El canvi incorporarà 31 places als encreuaments per "potenciar l'estada dels vianants" en uns espais que ara només són llocs de pas. L'objectiu és "garantir que siguin espais que convidin a seure", seguint el model del xamfrà entre els carrers de Tamarit i Viladomat, a Sant Antoni, ha apuntat Sanz.Els canvis afectaranentre Vilamarí i el passeig de Sant Joan, Rocafort entre l'avinguda Roma i la Gran Via, Comte Borrell entre l'avinguda Roma i la Gran Via i Girona entre la Diagonal i la Gran Via. Pel que fa a les noves places, s'ubicaran a les cruïlles del carrer Consell de Cent amb Rocafort, Borrell, Enric Granados i Girona.Els vehicles només podran accedir a la zona pacificada per fer càrrega i descàrrega, a menys de 10 quilòmetres per hora i per temps limitat, sense poder circular en línia recta com fins ara. Ara hauran de girar en cada cantonada. La finalitat ési el soroll en una zona per on circulen més de 350.000 vehicles diaris i que només té un 1% de zona verda. Quan la superilla sigui una realitat, la vegetació ocuparà el 12% de l'espai, i el paviment drenant permetrà recuperar un terç de l'aigua de la pluja.La millora urbana presentada aquest dijous arribarà a les portes de les eleccions municipals en què Barcelona en Comú aspira a revalidar el govern. Superilla Barcelona és un dels projectes estrella de la gestió de l'equip liderat per Colau, al costat de les reformes de la Via Laietana i el tram final de la Rambla i l'extensió del tramvia per la Diagonal fins a Verdaguer.La rentada de cara de l'Eixample projectada va més enllà del 2023, i preveu per alla creació de 21 eixos verds i 21 places que converteixindel districte en un. Això implicaria que cada veí tingués un d'aquests eixos o una plaça a 200 metres de casa seva.Un dels riscos de laés la gentrificació. Per evitar que a Consell de Cent es multipliquin les terrasses dels bars, a l'estil d'Enric Granados, l'Ajuntament intervindrà a través del pla d'usos i la compra de baixos comercials, tal com ha indicat Sanz, que ha defensat l'ampliació del parc públic d'habitatges i la regulació dels preus de lloguer per combatre que s'encareixin els preus dels immobles.

