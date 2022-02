Argimon demana «normalitzar» sortir de festa, però recordant que «estem en pandèmia»

Altres notícies que et poden interessar

Cal normalitzar el fet de sortir de festa o intentar gaudir de l'oci, sigui nocturn o de qualsevol mena.s'ha mostrat partidari de poder-ho fer, però ha insistit que cal recordar que "la pandèmia no ha acabat" i que no es pot abaixar la guàrdia com si ens situéssim en els anys anteriors a l'aparició de la Covid-19., ha volgut advertir la població que la transició d'"estar en pandèmia" a no estar-ho "no serà d'un dia per a l'altre.Argimon ha insistit que per a poder arribar a aquest escenari, el virus ha de deixar de ser una amenaça per al sistema sanitari. La previsió del conseller és que les xifresla pròxima setmana, però ha descartat fer prediccions més enllà, tot recordant altres moments en que el virus ha sorprès. Així, ha dit que la sisena onada anirà remetent però ha insistit que encara queden "dies i setmanes" perquè la darrera pujada va ser molt forta., se'ls administrarà només una dosi del vaccí. Així ho va determinar la nova actualització de l'Estratègia de Vacunació de l'estat espanyol, establerta ahir a la nit, gestionada pel Ministeri de Sanitat. La decisió es pren davant l'evidència que la variant òmicron ha augmentat la incidència en aquest col·lectiu però continua tenint-hi una repercussió "baixa" de malaltia greu.Al contrari, els nens generen una resposta immune adaptativa, superior a l'observada en adults, amb resposta creuada "important" front a altres coronavirus estacionals. Pel que fa als nens que s'infectin després de rebre la primera dosi, la segona se'ls injectarà vuit setmanes després de la malaltia.​​​​​​​​​

