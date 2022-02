Quarantenes de set dies i sense mascareta als patis

Nova estratègia de vacunació per als infants., se'ls administrarà només una dosi del vaccí. Així ho determina la nova actualització dede l'estat espanyol, gestionada pel Ministeri de Sanitat. La decisió es pren davant l'evidència que la variant òmicron ha augmentat la incidència en aquest col·lectiu però continua tenint-hi una repercussió "baixa" de malaltia greu.Al contrari, els nens generen una resposta immune adaptativa, superior a l'observada en adults, amb resposta creuada "important" front a altres coronavirus estacionals. Pel que fa als nens que s'infectin després de rebre la primera dosi, la segona se'ls injectarà vuit setmanes després de la malaltia.La Comissió Delegada per a la Covid-19 va acordar aquest dimartsLa decisió va en consonància amb l'eliminació de l'obligatorietat de la mascareta al carrer aprovada pel govern espanyol, que es farà efectiva a partir d'aquest dijous.Aquesta mateixa setmana, la Comissió de Salut Pública, en què hi ha representat el ministeri de Sanitat i les autonomies,, tot i que algunes comunitats -entre les quals hi havia Catalunya i el Departament de Salut- havien demanat reduir-les a entre tres i cinc dies.Per altra banda, també s'ha acordat introduir la vacuna Novavax al pla de vacunació contra el coronavirus. Es recomana aquesta vacuna per persones que no s'hagin pogut vacunar amb la pauta completa a causa d'alguna al·lèrgia als components de les altres vacunes, o bé per alguna altra exempció mèdica.​​​​​​​​​

