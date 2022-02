Les tres primeres classificades de la prova. Foto: COE

📢Èxit històric per l'esport català als Jocs de @Beijing2022!



🏂Queralt Castellet (@q_castellet) guanya la plata en la prova de mig tub de surf de neu i es penja la 1a medalla per un/a esportista català/na en uns Jocs d'hivern.



👏 Enhorabona, Queralt! @fceh_cat #esportcat pic.twitter.com/4hCiziQtha — Esports (@esportcat) February 10, 2022

❤️ Tocando el cielo de #Beijing2022



Ya no tenemos palabras para definir a @q_castellet... ¿Nos ayudas? 😃



🤩 Describe con una palabra a nuestra subcampeona olímpica: _____________ pic.twitter.com/4Voi5FXkes — Comité Olímpico Español (@COE_es) February 10, 2022

✨ Los pelos de punta. Las emociones a flor de piel con nuestra subcampeona olímpica 🥈



❤️ #ElCorazónDeEspaña🇪🇸 #Beijing2022 pic.twitter.com/dgC4A588rY — Comité Olímpico Español (@COE_es) February 10, 2022

La rider de Sabadellaquesta matinada i ha aconseguit l'èxit més gran de la seva carrera esportiva, en aconseguirque s'estan disputant a Pequín. Aquesta és la primera medalla d'una catalana a uns Jocs d'Hivern.Castellet, banderera amb Ander Mirambell de la delegació espanyola en la cerimònia d'inauguració d'aquests Jocs, tenia un deute amb les olimpíades. Considerada una de les millors de la seva especialitat, on va ja despuntar de molt jove, la glòria olímpica li ha arribat en la sevaen uns Jocs. La seva millor classificació havia estat la setena posició fa quatre anys.Ara, ha posat la cirereta al pastís gràcies a una magnífica segona ronda, on ha aconseguit una espectacular puntuació (90.25). Només l'ha superat la nord-americana(94.00). La japonesa, amb 88.25 punts, ha completat el podi.A la primera ronda, Castellet ha fet un bon exercici però sense arriscar massa, ha aconseguit una puntuació de 69,25 i s'ha situat setena. A la segona ronda, la catalana ha signat, el que li ha donat 90.25 punts, col·locant-se ja en segona posició. A l'última ronda, ha fet 78.25 punts.Castellet, als seus 32 anys, té un currículum espectacular. Ha fet 17 podis a ladues medalles en(plata el 2015 i bronze el 2021) i molts èxits als prestigiosos(dues plates i un or). Ara, s’ha convertit en la primera catalana en aconseguir una medalla als Jocs d’Hiverns (el nord-català Martin Fourcade, amb la delegació francesa, va guanyar cinc metalls en biatló).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor