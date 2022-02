Prealerta per sequera a Catalunya després de dos mesos sense pluja

La manca deen els dos primers mesos del 2022 ha posat en prealertaper risc de. Els pantans del país es troben al 56% de capacitat, i es podrien decretar restriccions en cas que aquesta xifra baixés al 40% i es decretés l'alerta per sequera, segons ha avançat Efe a partir de fonts de l'(ACA).El percentatge de reserves d'aigua al sistema-que dona servei a gran part de la població- és del 56%, mentre que fa un any era del 86%. La situació més alarmant, però, es produeix aamb els embassaments de(30%) i(21%) més buits.Un total de 117 municipis de l'àrea de Barcelona podrien entrar aquest mes de febrer en aquesta fase de prealerta per sequera, tal com ha avançat TV3. Es tracta dels municipis que formen part de l'Ens d'Abastament de l'Aigua Ter-Llobregat (), que inclou una superfície de 1.800 quilòmetres quadrats on viuen uns cinc milions d'habitants.La prealerta de l'es pren quan la totalitat delsdel país se situen per sota del 60%, com ha ocorregut ara. De moment, no hi ha, però sí que s'activen mesures de prevenció i d'estalvi, a més de recomanacions sobre l'ús responsable de l'aigua. La previsió dels pròxims dies no preveu canvis en aquest sentit, i la pluja encara es preveu llunyana.Tot i la situació, la consellera d'Acció Climàtica,, ha defensat en una intervenció alque el"no està alarmat" per l'escassetat de pluges. L'executiu català compta, segons Jordà, "amb més eines de detecció, però sobretot d'actuació" que en altres episodis de sequera, com els del 2008.

