Elha obertarran de la denúncia presentada el passat dijous per la Fiscalia en relació a la gestió del brot de coronavirus que va afectar la residència Fundació Fiella de Tremp al novembre de 2020. Les causes s'han obert contra l'exdirectora tècnica del centre i contra la responsable d'Higiene Sanitària.Després d'analitzar el gruix de la documentació traslladada pel ministeri públic, la jutgessa ha incoat dos procediments contra les. Per una banda, les ha decidit investigar pels presumptes delictes d', i, per l’altra.El brot va provocar la mort dedel centre i, segons la denuncia de la Fiscalia de Lleida, aquelles setmanes hi va haver deixadesa en l'atenció als residents, falta de mesures per frenar el virus, descoordinació i una manca d'assistència sanitària real.​​​​​​​​​

