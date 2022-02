La CUP exigeix a Aragonès un «canvi de rumb» que prioritzi el referèndum i els drets socials

El Govern escenifica el desacord

El document de Borràs, "un paràgraf ple de bones intencions"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, s'han reunit aquesta tarda amb la CUP al Palau de la Generalitat per abordar la situació que viu l'independentisme. Les dues representants dels anticapitalistes, Dolors Sabater i Eulàlia Reguant, han exigit al president un "canvi de rumb" que passi pel "referèndum i els drets socials". "És l'únic camí on ens trobaran", ha dit Sabater després de la trobada. Les relacions entre la CUP i el Govern no passen per al seu millor moment, i la diputada ha constatat que ja no són el soci prioritari de l'executiu. De tota manera, ha insistit que l'acord d'investidura que va permetre a Aragonès convertir-se en president és plenament vigent. "N'exigirem el compliment", ha dit.La reunió amb la CUP tanca una ronda de contactes d'Aragonès amb els diferents partits i entitats independentistes per "rearmar l'independentisme" i preparar la conferència de dilluns vinent, quan farà un any de les eleccions. S'havia de trobar amb la CUP la setmana passada, però els anticapitalistes van plantar el president com a protesta per la detenció de quatre activistes pel dret a l'habitatge. La CUP ha traslladat a Aragonès el seu "malestar" pel rumb que està prenent la legislatura. "Fa un any de les eleccions i creiem que encara hi ha oportunitats per posar en marxa un nou cicle que viri cap a l'autodeterminació i la independència, i cap a polítiques econòmiques i socials d'esquerres. Això no s'està produint", ha dit Sabater.La dirigent cupaire ha dit que el moment actual és de "sociovergència republicana" i ha lamentat que Aragonès no estigui impulsant les "quatre revolucions" que havia promès en el discurs d'investidura. "No avancem ni en clau nacional ni en clau social", ha dit. Sabater ha constatat que la taula de diàleg "no va enlloc" i no té futur. "És una estratègia d'estancament que no posa a l'horitzó el referèndum", ha lamentat. La CUP vol que el Govern prengui la iniciativa i surti del "marc espanyol". "Hem d'orientar la proposta cap al nivell internacional", ha dit. "La taula de diàleg és fallida. La lluita per l'autodeterminació l'hem de situar en l'horitzó internacional", ha afegit.Sabater ha criticat que el Govern està "estancant" i amb actitud passiva davant del govern espanyol, i amb unes polítiques econòmiques i socials que fan "seguidisme" a la ideologia de Foment de l'Estat i no al servei dels "drets de tothom". "Davant d'això, ens trobaran oposant-nos-hi rotundament. Hi ha una alternativa política per avançar cap al referèndum i els drets socials", ha dit la diputada. Aquest ha estat des de les eleccions del 14 de febrer el posicionament de la CUP. "Cal un horitzó clar cap al referèndum d'autodeterminació, també per trencar amb el marc constitucional i autonomista, i cal defensar un programa social, de sanitat pública, habitatge públic, energètica pública i renda bàsica", ha dit.La CUP té clar que no legitimarà l'estratègia d'"estancament" del Govern. Per això han traslladat a Aragonès que el gir a l'esquerra i l'autodeterminació és l'exigència dels cupaires. "Volem condicionar la legislatura cap a aquest rumb. S'hi van comprometre i és el que la societat catalana necessita", ha dit Sabater. Les polítiques necessàries, ha indicat la diputada, no són "les de Foment" ni tampoc les de grans esdeveniments, com ara els Jocs Olímpics d'Hivern. "Continuem insistim sempre que podem que cal referèndum i drets socials. És l'únic camí on ens trobaran", ha reblat.La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha dit que el Govern no està d'acord amb el punt de vista de la CUP, segons el qual "no hi ha concrecions" en les "quatre revolucions" promeses per Aragonès. Vilagrà ha dit que s'han establert nous criteris pel que fa a les acusacions particulars de la Generalitat contra manifestants, també ha dit que es farà una consulta a l'Alt Pirineu i Aran sobre els Jocs Olímpics, per "acostar a la ciutadania les decisions del Govern".El Govern també ha dit que s'està preparant un pla pilot per a la renda bàsica universal i s'estan impulsant polítiques i inversió amb habitatge. "Destinarem 1.000 milions d'euros per revertir la situació injusta de moltes famílies", ha detallat Vilagrà. La consellera també ha dit que "aviat" començarà a caminar l'energètica pública i s'està derogant l'actual decret de renovables per fer-ne un de nou. En clau feminista, el Govern també treballa en la feminització dels cossos d'emergència i seguretat.Vilagrà ha dit que s'ha parlat molt de la taula de negociació amb l'Estat. "No volem que es dilati la data de la propera reunió, ens hi hem d'esforçar i exigim al govern espanyol que faci el mateix", ha dit, i ha insistit que el Govern se sent "legitimat" per intentar fins al final aquesta negociació amb l'Estat.Vilagrà també ha valorat el document amb la proposta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a ERC i CUP, avançada per NacióDigital . "No és cap proposta ferma, estratègica, és un paràgraf de bones intencions, però no una proposta concreta", ha dit, i ha assegurat que aquest document no es va lliurar a Aragonès a la trobada informal que van mantenir amb Borràs a Manresa.

