Retiren del mercat uns dolços venuts a Catalunya

⚠️ Advertencia exclusivamente para personas alérgicas al HUEVO y/o a la ALMENDRA.



➡️ Presencia no declarada en el etiquetado de MACARONS. Marca Pidy. Ver detalles del producto implicado ⬇️.



📌https://t.co/61qTWZvRAk pic.twitter.com/7zOkJDVdGT — AESAN (@AESAN_gob_es) February 9, 2022

L'(AESAN), dependent del ministeri espanyol de Consum, ha retirat uns dolços del mercat que s'havien distribuït i venut només a Catalunya. Es tracta delsde la marcai el motiu és perquè conté, però no apareix així a l'etiquetatge.L'demana com a mesura de precaució que les persones al·lèrgiques a aquest tipus de productes s'abstinguin de consumir-lo si ja l'han comprat. Tot i això, consumir aquests macarons no suposa cap perill per a la resta de la població que no té cap mena d'a l'ou o a les ametlles.El nom que apareix a l'etiqueta del producte, que és una caixa de cartó blanca, és, de la marca Pidy. El número del lot en qüestió ési la data de caducitat és

