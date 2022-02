Rivera reclama 500 dies per any d'indemnització per acomiadament

ha reclamat al bufet d'advocats Martínez-Echevarría, per al qual treballava des de març de 2020, que li aboni el seu sou fins a 2025 , com a indemnització. La quantitat que demana l'expresident de Ciutadans ronda els 500 dies per any treballat. Contrasta amb el contracte únic que defensava Rivera, amb una indemnització de 20 dies per acomiadament procedent i 33 dies si era improcedent.Segons Rivera, el bufet ha incomplert el contracte que van signar per no complir amb el compromís de nomenar-lo president executiu i no abonar-li un sou variable. Per això ara demana el seu sou fins a març de 2025, quan finalitzava el contracte. Es tractaria d'unapels 1.000 dies que resten fins a aquesta data.Ciutadans sempre ha defensat el, amb un límit de 12 mensualitats en acomiadaments procedents i de 24 mensualitats si la rescissió de contracte és improcedent, unes quantitats que queden lluny de la indemnització que exigeix l'exlíder del partit taronja, ara allunyat de la formació.

