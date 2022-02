Espanya ha venut més de 385 milions d'euros en armament i vehicles militars al Marroc des de 1991

Quin tipus d'armament es va vendre?

. Gairebé la meitat corresponen al subministrament de vehicles terrenys. Aquesta informació ha estat publicada arran d'una pregunta parlamentàriaal Congrés dels Diputats.En una primera resposta, el govern espanyol s'havia limitat a remetre a les estadístiques sobre exportació de diversos ministeris,, però davant la insistència del grup parlamentari han fet públiques les dades de les quals disposa la Moncloa.Segons els gràfics que ha revelat l'estat espanyol, el benefici total en aquests gairebé 30 anys, 164.041.756 euros dels quals corresponen a vehicles terrenys. La segona partida més gran és la relativa a, per 98.799.414 euros, seguida, per 33.693.606.Així mateix, Espanya ha venut al regne alauita aquests articles (aeronaus, vehicles més lleugers que l'aire, vehicles aeris no tripulats) per un valor de 10.652.626 euros, a més d'equip de producció per gairebé 6,6 milions d'euros.va ser el període on es van vendre més armes, amb més de 113,9 milions d'euros, relacionat exclusivament amb el subministrament de vehicles terrenys. En general, l, quan van pujar a més de 9,7 milions, i aquest s'ha mantingut de manera més o menys sostinguda des de llavors, amb alguns pics com el de l'any 2016, quan es va elevar més de 30,2 milions.El 2019, la suma total va ser de, inclosos més de 13,2 en municions i 8,5 en bombes, torpedes i altres, mentre que el 2020, darrer any del qual es brinden dades, el total va pujar a més de 12,5 milions.

