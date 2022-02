Un jutjat de Barcelona sanciona amb 25.000 euros una cadena de gasolineres per cosificar treballadores

El Jutjat Social número 32 de Barcelona ha desestimat la demanda interposada per l’empresa Galpgest contra la sanció administrativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l'empresa davant la demanda que va fer el sindicat CCOO per cosificació de les seves treballadores.

Segons el sindicat, l’empresa va decidir obligar les dones empleades de les estacions de servei a posar-se una samarreta amb un eslògan situat a l’alçada del pit. Comissions Obreres assegura que la seva vestimenta provocava que els clients dirigissin la mirada cap als seus pits. Les empleades van mostrar el seu descontentament amb la mesura, no obstant l’empresa no va atendre les seves reclamacions.



La situació va portar al sindicat a fer la denúncia per incompliment de l’article 42 del conveni col·lectiu que recull que els canvis de l’uniforme s’han d'acordar amb la representació legal dels treballadors. Inspecció de Treball va interposar després una sanció de 25.000 euros a l’empresa per discriminació per raó de gènere.

La magistrada que duu el procediment ha desestimat la demanda de l’empresa. La funcionària argumenta que es tracta d'una discriminació directa, en haver col·locat a propòsit l'eslògan a l'alçada dels pits de les treballadores. A parer seu, la decisió implica una voluntat clara de sexualització de la dona.

