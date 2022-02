La Sindicatura de Comptes troba irregularitats en contractes d'emergència de la Generalitat en pandèmia

Laha trobat irregularitats en contractes derivats de la pandèmia de la Covid de la Generalitat i ens locals. L'ens ha publicat i tramès al Parlament dos informes sobre la contractació administrativa derivada de la pandèmia. Entre els casos, es detalla que l'va pagar, "incorrectament", 7,91 milions d'euros per la compra d'uns respiradors i que no ha recuperat els diners. L'informe també fa referència al contracte del(SEM) per al seguiment de contactes positius.D’acord amb les dades facilitades, en el període comprès entre els mesos d’octubre del 2020 i gener del 2021 hi va haver unadel nombre de trucades telefòniques mensuals d’un 26,3%, però, per contra, el dimensionament del contracte, en termes de personal adscrit al servei, es va incrementar en un 95,2%.D'altra banda, la Sindicatura alerta que es va modificar el contracte d'emergència de subministraments dede la Covid que va suposar incrementar en un 500% l'import del contracte. Es va passar d'1 milió a 6 milions de test; i el contracte va passar de 4,5 milions d'euros a 27 milions d'euros. L'ens considera que no s'hauria d'haver tramitat una modificació del contracte d'emergència, sinó que s'hauria hagut de tramitar un nou contracte d'emergència.El deute de gairebé 8 milions d'euros pels respiradors, segons va comunicar la Tresoreria de la Generalitat, va ser a causa d'una fallada en elde compensació de les factures comptabilitzades amb l'import de les bestretes efectuades. Es van pagar al proveïdor 7,91 milions d'eurosen lloc de compensar l'import amb la bestreta concedida. L'va reclamar al proveïdor l'import del deute pendent, però aquest import no s'havia retornat quan es va acabar l'informe de la Sindicatura.Un altre cas, de l'Institut Català de la Salut i l', mostra un contracte d'obres i subministraments que va ser adjudicat el 30 de desembre del 2020 i formalitzat el mes de febrer del 2021. Quan havia acabat el treball de camp, no se n'havia iniciat l'execució, contràriament al que estableix la llei de contractes del servei públic. La Sindicatura també fixa l'atenció en un altre expedient sobre mascaretes FFP2, en què la facturació total no es corresponia amb les unitats lliurades a l'entitat: "va ser inferior en 422.400 unitats a la quantitat adjudicada i pagada, 206.976 euros de l'import pagat".L’informe 32/2021 dona compliment a dues resolucions del. El seu objecte és la fiscalització dels 6.114 contractes d’emergència tramitats per la Generalitat i el seu sector públic arran de l’esclat de la pandèmia de la Covid l’exercici 2020, per un total adjudicat de 704,05 M€, i també la fiscalització dels contractes tramitats d’urgència i les modificacions de contracte. En aquest cas s’han analitzat quatre expedients d’urgència amb un import adjudicat de 121,76 M€ i dues modificacions de contracte per import de 26,71 M€.L’informe 33/2021 té per objecte lade la contractació administrativa efectuada pels ens locals durant l’exercici 2020 per combatre els efectes de la Covid. L’univers de fiscalització està format per 1.485 contractes d’emergència, amb un import d’adjudicació de 80,14 M€, i 770 contractes d’urgència, amb un import de 34,07 M€.Tambés'explicita que hi haamb actuacions que no corresponen a la protecció de la Covid i que, per tant, s'haurien d'haver tramitat mitjançant el procediment de contractació ordinari. També es va fer l'aprovació de l'ordre d'execució posteriorment a l'inici de la prestació del servei. En d'altres, es donava la possibilitat dedel contracte, no previst en la normativa.

